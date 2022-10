La Caccia al tesoro dei Mestieri porta i bambini dell’asilo Scotti a scoprire Laveno

Bambini di 5 anni a spasso per il centro di Laveno nella mattinata di martedì 18 ottobre per l’inedita “Caccia al tesoro dei mestieri” proposta dalle maestre della Scuola dell’infanzia Scotti. Il gioco ha già coinvolto una decina di attività, oltre al sindaco e alla biblioteca comunale, cui i bambini faranno visita armati di mappe e macchine fotografiche.

Nei giorni scorsi le insegnanti hanno preparato per i bambini delle mappe adatte ai bambini e dove sia facile individuare le tappe della Caccia al tesoro dei mestieri, svelate da piccoli indovinelli in rima. La prima tappa sarà l’ostello Casa Rossa: i bambini dovranno chiedere al gestore qual è l’attività e in cosa consiste il suo lavoro, scattare delle foto e farsi consegnare l’indizio che li porterà alla tappa successiva.

Fino a scoprire il tesoro, goloso, e in fase di preparazione, nell’asilo che conoscono tanto bene (ma questo i bambini ancora non lo sanno!) e che al termine di questa speciale Caccia al tesoro impareranno a guardare con occhi diversi: quelli di chi ci lavora.

«L’idea del gioco è nata quando ci siamo accorte che i bambini non hanno consapevolezza del fatto che educare, fare la maestra, sia un lavoro», spiega la coordinatrice Silvia Sciacca. Da qui la proposta di un’attività divertente che è un’uscita didattica, un esercizio di orienteering, un gioco e un’occasione per conoscere il centro città, chi la vive e chi la amministra. «Ringraziamo di cuore i negozianti e tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa dimostrandosi da subito estremamente accoglienti, partecipi ed entusiasti. “Per i bambini questo ed altro”, ci ha detto un esercente e non vediamo l’ora di incontrarli con i bambini».

Oltre all’ostello, tra le attività “tappa” dei bambini in questa Caccia al tesoro dei mestieri ci sono la pescheria, il panettiere, il fiorista, il fotografo, l’ottica, la farmacia e la galleria d’arte.