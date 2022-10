La carta dei vini del Blend4 di Azzate premiata agli Awards Wine Week

Lunedì 10 ottobre, a Palazzo Serbelloni a Milano, si sono tenuti gli Awards della Milano Wine Week, manifestazione che premia le migliori carte italiane dei vini. La giuria composta da giornalisti del settore, ha visionato più di 300 carte dei vini provenienti da tutta Italia ed hanno selezionato solo 10 carte dei vini per ogni categoria. Per la categoria “Fine dining gourmet” è stata premiata la carta dei vini di Blend4 di Azzate, l’unica ad aver ottenuto un riconoscimento in provincia di Varese.

“Nella piccola e ridente cittadina di Azzate, affacciata sul Lago di Varese ed ai piedi delle prealpi Lombarde, apparentemente celato sotto l’antica ed intoccabile insegna dell’antica Trattoria del Monte Allegro, troverete ad accogliervi lo staff del Blend 4 – si legge nella descrizione del locale di Ivano Antonini- Quattro come i sensi che vengono coinvolti in ogni esperienza gastronomica al Blend 4. La selezione della migliore materia prima ha lo scopo di stuzzicare il vostro gusto, l’armonia e l’eleganza dei profumi di ciascun ingrediente saranno pronti ad esaltare il vostro olfatto, la ricerca cromatica nella composizione del piatto sarà un piacere per la vostra vista, mentre l’ambiente sobrio ma elegante, potrà essere toccato al vostro tatto per farvi vivere qualcosa di unico. Il tutto in un Blend di sublimazione del gusto, negli abbinamenti con i migliori vini”.