La consultazione per il mercato di Sesto Calende non raggiunge il quorum: affluenza al 15,27%

Sono stati 1354 i sestesi che dal 10 al 20 ottobre hanno preso parte alle votazioni per scegliere la posizione definitiva del mercato del mercoledì, tra l’area del centro storico e quella del campo sportivo. Un numero, pari al 15,27% degli aventi diritto al voto, ben lontano – praticamente la metà – dal quorum fissato (30%, 2660 sestesi) affinché lo spoglio di domani mattina – venerdì 21 ottobre – venga preso in considerazione dalla giunta guidata dal sindaco Giovanni Buzzi, alla quale a questo punto spetterà la parola definitiva sulla questione.

Dei dieci giorni di votazioni, quello di oggi – giovedì 20 – è stato il più basso per affluenza alle urne di Sesto Calende: 85 i votanti (0,96%), in conferma così del trend in calo già registrato ieri, 92 (1,04%). Nella prima settimana – dal 10 al 15 ottobre – l’unico giorno sotto la soglia dei “cento” era stato invece venerdì 14 con 94 voti, mentre tutti gli altri avevano sempre almeno 150 voti.

Nonostante il risultato della consultazione popolare non avrà validità, lo spoglio di domani mattina sarà comunque effettuato in sala consiliare a partire dalle 8:30. Già in mattina si dovrebbero avere i risultati.