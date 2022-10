La cooperativa San Martino presenta l’ottava edizione di “Percorsi d’arte” a Ferno e Lonate

Dopo la pausa estiva riprendono gli eventi e le iniziative della Cooperativa San Martino a Ferno.

Appuntamenti, ormai irrinunciabili, sono gli incontri dei “Percorsi d’Arte” arrivati all’ottava edizione, proposta sempre apprezzata e frequentata, aperta a tutto il territorio circostante.

«Quest’anno, oltre le storiche e preziose collaborazioni con Associazione Agogica di Gallarate e Circolo Fotografico Bustese, condividiamo le serate dei Percorsi d’Arte con il Gruppo Culturale della Comunità Pastorale Paolo VI di Lonate Pozzolo, Ferno, S.Antonino, Tornavento».

Alcuni incontri dei Percorsi d’Arte si terranno in Oratorio a Lonate Pozzolo nella sala Padre Luigi Rosa in Via Giovanni XXIII, 59 (come da elenco sottostante).

Il primo appuntamento, condotto dal Prof. Giampaolo Livetti, si terrà nella sala della Cooperativa San Martino in via G.Mazzini,16 a Ferno, alle 21 di venerdì 14 ottobre 2022. Titolo della serata: “Van Gogh e Gauguin, oltre l’impressione”.

Tutte le date dei “Percorsi d’arte” a Ferno

2 dicembre a Ferno “Il restauro cinematografico”, con Stella Dagna

16 dicembre a Lonate Pozzolo “Adorazione dei Magi nell’arte”, con Giampaolo Livetti.

20 gennaio 2023 a Ferno “Il ritratto tra pittura e fotografia” con Giampaolo Livetti e Dario Ferrè

2 febbraio a Lonate Pozzolo “Marc Chagall” con Giampaolo Livetti

17 marzo a Ferno “Arnold Schönberg musicista da Vienna agli Usa” con Augusto Gentili

30 marzo a Lonate Pozzolo “L’arte paleocristiana a Roma, Milano e Ravenna” con Giampaolo Livetti

14 aprile a Ferno “Buona la prima. La cura dell’immagine nella cinematografia” con Nizzero e D’Alessandro

L’entrata a tutti gli eventi è gratuita e senza prenotazione