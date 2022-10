La delusione di coach Brase: “Avanti di 10 non possiamo essere conservativi”

Termina con la tripla di Grazulis all’ultimo secondo che si infila nel canestro della Openjobmetis e regala a Trento una vittoria, dopo un tempo supplementare, per 94-91. In casa biancorossa resta l’amarezza della sconfitta ma anche la consapevolezza di una buona prestazione contro una squadra tosta e che è costruita per fare le Coppe Europee

«Adesso c’è rammarico per la partita persa – commenta coach Matt Brase negli spogliatoi – e non sono contento. Ci siamo messi nella posizione di giocarcela alla pari e vincere ma anche oggi non siamo riusciti a ottenere i due punti. Nel momento in cui Trento ha recuperato quello che dovevamo fare era cercare di aumentare il vantaggio e non conservarlo. Non commento l’operato degli arbitri, penso abbiano fatto un buon lavoro».

Di umore opposto Lele Molin, allenatore di Trento: «Penso che sia stata una bella partita tra due squadre che non hanno avuto timori di fare un passo indietro. Sono ovviamente soddisfatto di avere vinto, anche se per un tiro fortunoso; è successo altre volte a me di perdere per un tiro simile. Penso però che se ci siamo guadagnati questa fortuna è perché abbiamo lavorato per 45 minuti con grande coesione difensiva e la chiava della partita è stato il ritmo che le nostre guardie hanno dato alla partita. Ogni attacco non è stato figlio d un individualismo ma ricercato dal lavoro insieme. Questo ci ha permesso di avere tanti tiri facile, alcuni li abbiamo sbagliati, ma tutto questo ci ha messo nelle condizioni di avere fortuna nell’ultimo secondo».