La deputata Rossello di Forza Italia, “Bene le elezioni, ciò che è successo in Parlamento andrà valutato col tempo”

Soddisfazione per il lavoro svolto sul territorio, ma anche una riflessione su quello che si può migliorare. La deputata di Forza Italia Cristina Rossello ha incontrato i militanti varesini del partito sabato 15 ottobre nella sede di via Marcobi. Obiettivo della conferenza: fare il punto della situazione sui risultati delle elezioni politiche e stendere le linee guida per proseguire il lavoro sul territorio anche in vista dei due prossimi importanti appuntamenti elettorali in Regione e in Provincia.

«Nonostante mille difficoltà – ha commentato Rossello – abbiamo raggiunto un risultato lusinghiero, ma dobbiamo essere critici con noi stessi e chiederci in cosa possiamo migliorare. Possiamo contare su una forte anima di partito composta dalle donne e dai seniores, ma bisogna ascoltare e dare più spazio ai commercianti, ai piccoli imprenditori, alle famiglie e ai giovani».

Solo poche parole, invece, per gli intoppi che si sono verificati in Parlamento tra Forza Italia e l’alleato durante le elezioni per il presidente del Senato. «È normale che tra i banchi nasca qualche attrito – ha affermato la deputata -, ma per fare valutazioni bisogna aspettare e osservare ciò che è capitato con distacco e saggezza. In questa prima fase è importante scegliere le figure rispettando i tempi, ma Forza Italia continua ad avere un peso importante all’interno del centrodestra».

Taldone, “Ottimista su un presidente di Provincia di Forza Italia”

«È stata una campagna elettorale impegnativa e siamo soddisfatti dei risultati che abbiamo ottenuto nel territorio di Varese – ha aggiunto il coordinatore provinciale di Forza Italia Giuseppe Taldone -, che rispecchiano quelli raggiunti dal partito a livello nazionale. All’interno del centrodestra siamo di fatto l’unico blocco moderato, atlantista ed europeista».

«Andiamo avanti – ha sottolineato Taldone – rinvigoriti verso i nuovi appuntamenti elettorali. Alle prossime elezioni provinciali sono ottimista riguardo la possibilità di presentare un candidato presidente di Forza Italia. Siamo al lavoro per trovare il nome più adatto, una candidatura schietta e sincera. Porteremo un lista con nomi forti, composta da uomini e da donne da tutte le aree della provincia. Stiamo lavorando anche per proporre un nostro consigliere alle elezioni regionali».