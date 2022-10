Tre Valli Varesine: la dichiarazione del Presidente della commissione sport Luca Battistella

“Grande successo per l’edizione 101 della Tre Valli Varesine. Una gara che offre agli amanti di questo sport un evento di altissimo livello e che attraversa le più belle zone che la nostra città ha da offrire – ha dichiarato Luca Battistella, Presidente della commissione sport del Comune di Varese – Questa edizione è stata un vero successo, sono stati infatti registrati numeri eccezionali, con una media di 200 ciclisti partecipanti, provenienti da tutto il mondo e di numerosi team World Tour”.

E prosegue: “Il ciclismo è uno sport di fatica e passione, che riesce a dare molto a chi lo pratica, ma anche al pubblico che lo segue, per questo come Comune di Varese, crediamo in questo sport e ogni anno collaboriamo con gli organizzatori per realizzare un evento sempre di maggior successo. La gara infatti viene ripresa in diretta TV nazionale e sulle principali piattaforme digitali di tutto il mondo, a dimostrazione dell’importanza che ha questa competizione ed a beneficio del nostro territorio, che ogni anno vede sempre più turismo sportivo recarsi nella nostra città per seguire l’evento. Varese si conferma così fulcro del ciclismo internazionale – conclude Battistella – Siamo convinti infatti che la Tre Valli Varesine meriti di entrare al World Tour e supportiamo la Società Ciclistica Binda nel ripresentare la candidatura, forte dell’ennesimo successo raggiunto con questa edizione. Questo sarebbe un giusto riconoscimento per un evento ciclistico unico nel suo genere”.