Per la discarica abusiva di Cadegliano Viconago udienza a febbraio

Per il processo che vedeva imputate nove persone a vario titolo per la discarica abusiva di Cadegliano Viconago cominciano a delinearsi i contorni del percorso processuale per risalire alla responsabilità degli indagati dai carabinieri forestali accusati di reati ambientali per un fondo non distante al fiume Tresa utilizzato per anni come discarica.

La notizia di oggi è l’ammissione all’oblazione (attraverso il pagamento di una ammenda si estingue un reato contravvenzionale, quindi di portata minore rispetto ad un delitto) di uno degli imputati, difeso dall’avvocato Matteo Pelli il quale è riuscito a derubricare il capo di imputazione per il suo assistito in mero deposito di oggetti non consentiti(non in discarica indiscriminata, quindi)

Le posizioni degli altri imputati sono ancora sub judice in particolare per quattro di essi si profila il rito ordinario mentre i tre rimanenti hanno in parte richiesto l’applicazione della pena su definizione delle parti e rito abbreviato. La prossima udienza fissata per metà febbraio per via dell’impedimento di un legale.