La domenica della “maratona” in giallo a Varese fa il pienone

Un’intera domenica “in giallo”, con quattro libri e quattro autori: la scelta della giornata inaugurale del festival “Nord in giallo” a Varese si è dimostrata vincente, con un pubblico appassionato che ha animato l’intero pomeriggio, destreggiandosi tra giallisti dall’indole e dalla scrittura diversa.

La domenica piovosa, forse, ha finito per essere anche un aiuto. Perché vinta la resistenza a uscire di casa, poi molti dei partecipanti hanno scelto di seguire una presentazione via l’altra, nella Sala Morselli della biblioteca civica. Ha inaugurato la giornata – e il festival – Roberta Lucato, presentata da Gianni Beraldo, Fulvio Ervas è stato intervistato da Mario Visco, Gianni Biondillo è stato introdotto da Roberto Morandi, mentre la presidente della Commissione Cultura Manuela Lozza ha presentato Alice Basso. Viaggio anche tra diverse città d’Italia, da Milano a Torino, dal Veneto alla stessa Varese, nel segno del giallo come narrazione anche delle città, oltre che di diverse epoche.

Anticipato anche dalle presentazioni di noir nelle biblioteche, il festival prosegue questa settimana con altri autori e romanzi. Ma non solo: tra le particolarità ci sono due appuntamenti teatrali, “Qui città di M.” di Piero Colaprico, in scena con Arianna Scommegna, e “Venere privata”, di Giorgio Scerbanenco (sono le uniche iniziative a pagamento e con prenotazione, qui).

Sabato 15 ottobre invece dal verisimile dei romanzi gialli si passa al vero della criminalità oggi in Lombardia, con un confronto sul tema tra Elisabetta Brusa, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Varese, Giuseppe Battarino, magistrato, scrittore, saggista, Edmondo Bruti Liberati, magistrato e accademico italiano, Piero Colaprico, giornalista e scrittore, con il coordinamento di Orlando Mastrillo di VareseNews

mercoledì 12 ottobre ore 18.15

Sala VareseVive | Via S. Francesco, 26

Incontro con l’autore: Piergiorgio Pulixi

presentato da Barbara Zanetti, «La Prealpina»

giovedì 13 ottobre ore 18.15

Sala VareseVive | via S. Francesco, 26

Incontro con l’autore: Gianni Farinetti

presentato da Andrea Della Bella, «Malpensa24»

venerdì 14 ottobre

ore 18.00

Salone Estense | Via Sacco, 5

Incontro con l’autrice: Margherita Oggero

presentata da Diego Pisati «La Prealpina»

ore 21.00

Cinema Teatro Nuovo | Viale dei Mille, 39

Il Giallo a teatro: Venere Privata

di Giorgio Scerbanenco con Stefano Orlandi e Max De Aloe

ATIR Teatro Ringhiera

di Piero Colaprico con Arianna Scommegna

Regia Serena Sinigaglia

sabato 15 ottobre

ore 9.00 – 12.30

Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria | Via Ravasi, 2

Approfondimento: La criminalità in Lombardia

Intervengono:

Elisabetta Brusa, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Varese

Giuseppe Battarino, Magistrato, scrittore, saggista

Edmondo Bruti Liberati, Magistrato e accademico italiano

Piero Colaprico, Giornalista e scrittore

Modera: Orlando Mastrillo «VareseNews»

La partecipazione all’intero evento comporta per gli avvocati il riconoscimento di n. 3 crediti formativi in materia non

obbligatoria

ore 15.00

Auditorium Civico Liceo Musicale | Via Garibaldi, 4

Incontro con gli autori

Rosa Teruzzi presentata da Matteo Inzaghi, «Rete 55»

Anna Allocca presentata da Manuela Lozza, Presidente Commissione Cultura del Comune di Varese

Bruno Morchio Presentato da Diego Pisati, «La Prealpina»

Enrico Pandiani presentato da Diego David, «VareseNoi»

ore 21.00

Cinema Teatro Nuovo | Viale dei Mille, 39

Il Giallo a teatro: Qui città di M.

di Piero Colaprico con Arianna Scommegna regia Serena Sinigaglia

ATIR Teatro Ringhiera

domenica 16 ottobre ore 10.30

Sala Morselli – Biblioteca Civica

Via Sacco, 9

Incontro con gli autori

Luca Crovi presentato da Enzo R. Laforgia, Assessore alla Cultura del Comune di Varese

Andrea Fazioli presentato da Michele Mancino, «VareseNews»

Gli incontri delle librerie “fuori festival”

giovedì 20 ottobre ore 18.00

Libreria Mondadori | Via Morosini

Antonio Fusco introdurrà il suo romanzo Io sono l’indiano, Rizzoli