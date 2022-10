La felicità di coach Brase: “Vinto grazie al gioco di squadra”

Vittoria casalinga per la Openjobmetis che supera nel finale la Nutribullet Treviso 87-85 e festeggia il secondo successo di fila, tornando a far felice il palazzetto dopo la sconfitta all’ultimo tiro contro Trento.

BRASE – Non abbiamo avuto una settimana semplice, ci siamo chiusi in palestra e abbiamo lavorato bene. Devo dare meriti ai giocatori che hanno giocato una grande partita e vincere davanti al nostro pubblico è stato molto bello. Devo fare un grande merito ai medici che hanno rimesso in piedi Jaron Johnson dopo l’infortunio di settimana prossima. I ragazzi hanno giocato di squadra, abbiamo passato bene il pallone.

BRASE 2 – Ci sono stati dei momenti in cui ci siamo piegati ma non ci siamo spezzati. Anche quando Colbey Ross è uscito per falli, De Nicolao ha fatto un gran lavoro giocando tanti minuti. Abbiamo lavorato assieme e per me come allenatore è la cosa migliore. Abbiamo ragionato nella maniera giusta, pensando azione dopo azione e alla fine siamo riusciti a portare a casa la vittoria.

NICOLA – È stata una partita decisa dagli episodi. Alla fine abbiamo sbagliato qualche scelta in attacco e qualche decisione difensiva. Varese è una squadra che gioca a sprazzi e nel momento in cui avevamo la partita in mano dovevamo ucciderla e non siamo stati capaci. Fa parte del nostro percorso di crescita ma oggi per me la squadra ha fatto passi avanti. Dispiace per il risultato, ma dobbiamo proseguire su questi binari per continuare a crescere.

NICOLA 2 -Banks in panchina è una scelta che abbiamo fatto nelle ultime due partite per provare a cambiare il ritmo alla squadra. Riguardo alla squadra invece dobbiamo cercare di essere più solidi in difesa, concedendo meno canestri facili.