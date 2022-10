La festa al teatro di Varese, la scelta della scuola superiore e una voragine in strada a Busto nel podcast del 10 ottobre

E’ stata riportata sui suoi binari la prima delle due carrozze della funicolare di Varese. Dopo i lavori di manutenzione, durati tre mesi, la cabina è stata ricollocata. Per permettere la commessa operazione è stata chiusa la via d’accesso al sacro Monte. Ricordiamo che la funicolare è chiusa dal dicembre scorso. Per i lavori di manutenzione, necessari per superare la revisione ventennale, Regione Lombardia ha stanziato 1,5 di euro. La seconda vettura sarà collocata giovedì prossimo.

Un uomo di 44 anni è precipitato da un’altezza di 5 metri. È successo a Malnate: l’uomo era su una catasta di legno quando, per cause che saranno approfondite, ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. GMolto gravi le ferite riportate nell’impatto al suolo. È ricoverato nella rianimazione del pronto soccorso di Varese in condizioni critiche.

Cede l’asfalto in via XX Settembre all’altezza dei nuovi campi dell’Antoniana a Busto Arsizio. Il cedimento, iniziato nei giorni scorsi, si è allargato al punto da diventare pericoloso per gli automobilisti. Martedì mattina la Polizia Locale è intervenuta insieme ad Agesp Attività Strumentali per valutare l’entità del problema e transennare il tratto. Proprio su quella porzione di strada erano stati eseguiti lavori durante la scorsa estate per il rifacimento del tratto fognario che scorre sotto l’arteria che unisce Busto Arsizio e Castellanza

Sono stati presentati gli eventi per aiutare genitori e studenti a scegliere il percorso scolastico dopo la terza media. Camera di Commercio insieme a Provincia e Ufficio scolastico territoriale hanno aggiornato e arricchito il portale “guida percorsi varese” che contiene informazioni sull’offerta formativa ma anche sul tessuto economico della provincia, hanno organizzato due serate, il prossimo 16 novembre alle Ville Ponti a Varese e il 25 novembre al’Ite Tosi di Busto dove i genitori potranno confrontarsi con lo psicologo Beppe Bertagna mentre una serie di incontri di orientamento saranno fissati nelle singole scuole medie.

Una serata aperta al pubblico, gratuita, e con tanti ospiti. Il Teatro di Varese di Piazza Repubblica è pronto a ripartire per la sua seconda stagione curata dalla AD Management di Alessandro De Luigi e con la Direzione di Filippo De Sanctis e lo fa con una serata di Gala in cui invita tutti i cittadini a teatro. L’appuntamento è per il 13 ottobre, dalle 21 e 30, quando sul palcoscenico si alterneranno alcuni dei grandi nomi dello spettacolo italiano: Andrea Pucci, Angelo Pisani, Katia Follesa, Giovanni Cacioppo, Filippo Caccamo, Franz Di Cioccio, Gioele Dix e Red Canzian. A condurre la serata ci penseranno Enrico Dalcieri e Antonio Provaso de I Legnanesi, anche loro tra i protagonisti del nuovo cartellone della stagione teatrale. I biglietti per la serata possono già essere ritirati alla biglietteria del teatro negli orari di apertura. Sabato 15 ottobre, alle 16, invece, è stato organizzato un pomeriggio dedicato ai bambini, sempre gratuito e con una animazione teatrale a cura della Piccola Compagnia Instabile di Liliana Maffei e Arianna Talamona. Per tutte le informazioni e i dettagli è possibile visitare il sito www.teatrodivarese.it.