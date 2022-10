La festa dei nonni 2022 a Varese e provincia tra contest fotografici, laboratori e spettacoli

C’è proprio una legge nazionale che ha istituito il 2 ottobre come Giornata per la Festa dei nonni, dedicata al ruolo importante che rivestono nella vita sociale ed aggettiva dei nipoti e dei genitori.

In questo 2022 la ricorrenza cade proprio di domenica, con tante iniziative sparse in tutta la provincia per festeggiare insieme, grandi e piccini, con allegria e creatività i nonni e il loro rapporto speciale con i nipoti.

IL CONTEST FOTOGRAFICO

CAVARIA CON PREMEZZO – Preziosi e indispensabili: Cavaria rende omaggio ai nonni con un contest fotografico è aperto a scatti che ritraggano “la complicità” tra nonno e nipote, da inviare entro il 30 settembre – Scopri di più

LA FESTA

MILANO – Palazzo Pirelli torna a festeggiare in presenza la Festa dei Nonni domenica 2 ottobre all’Auditorium Gaber dalle ore 15 (ultimo ingresso ore 18.30). Divertimento e animazione con giochi di magia, bolle di sapone, palloncini e trucca bimbi, e con il concerto dei “Cavalieri di Zara” sulle musiche dei più famosi cartoni animati – L’iniziativa

I LABORATORI

CASALZUIGNO – Nonni e bambini alla scoperta degli affreschi di Villa Della Porta Bozzolo domenica pomeriggio grazie a un evento speciale promosso per la Festa dei nonni 2022 con visita guidata per le sale interne della villa e, a seguire, un laboratorio – Come partecipare

TRADATE – Venerdì pomeriggio in Biblioteca Frera Letture animate dedicate ai nonni a cura del gruppo di lettura Voci di Carta e, a seguire, un laboratorio creativo a tema. Partecipazione gratuita con prenotazione – L’articolo

JERAGO CON ORAGO – Sarà la Biblioteca comunale di Jerago con Orago a ospitare nella mattinata di sabato 1 ottobre un laboratorio creativo per celebrare la Festa dei nonni adatto ai bambini dai 3 anni in su – Leggi qui

LO SPETTACOLO

TRADATE – Domenica 2 ottobre alle ore 15 al Teatro Grassi va in scena Hakuna Matata, spettacolo travolgente, autentico, toccante, sognante, tutto da cantare, in compagnia della Disney Show Band. Ingresso gratuito – Come partecipare

STORIE

MARCHIROLO – Un giorno con la nonna: la proposta di Nati per leggere e Biblioteca di Marchirolo per sabato 1 ottobre alle 10.30 per i #piccolilettoriforti pronti a scoprire il mondo con Mollan e la sua nonna, in una grande avventura quotidiana – L’iniziativa

LIBRI – Ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa volta propone libri da leggere in famiglia, per ridere e per festeggiare i nonni tra immagini, parole, tesori e incredibili stranezze – Scopri di più