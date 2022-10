La Fondazione Molina apre i suoi ambulatori alla Lilt per le visite senologiche gratuite alla donne di Varese

In occasione del mese rosa di ottobre la Fondazione Molina partecipa alla campagna “nastro rosa” di prevenzione oncologia al seno promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT).

Venerdì 21 ottobre dalle 16.00 alle 18.00 gli ambulatori della Fondazione saranno messi a disposizione della LILT per visite senologiche gratuite effettuate dall’equipe della Prof.ssa Francesca Rovera, professoressa ordinaria, direttrice del Centro di ricerche in Senologia dell’Università dell’Insubria e responsabile della Breast Unit Asst dei Sette Laghi di Varese; sarà possibile, inoltre, ricevere materiale informativo e consigli utili sulla prevenzione.

La disponibilità degli ambulatori, aperti a tutta la popolazione femminile della città di Varese, vuole essere anche un’attenzione rivolta a tutte le dipendenti della Fondazione Molina: «la maggior parte dei nostri operatori sono donne – sottolinea il Presidente Dott. Carlo Maria Castelletti – ed è un dovere promuovere il benessere fisico e sensibilizzare sui temi della salute attraverso l’attività promossa da LILT Associazione Provinciale di Varese.

«Nel corso del mese di ottobre si svolge uno dei principali appuntamenti della LILT: la Campagna “Nastro Rosa”, che ha come obiettivo la sensibilizzazione delle donne circa l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del più frequente tra i carcinomi femminili: il tumore della mammella. La sua incidenza è in continuo aumento, ma la mortalità è in calo in quanto il 90% dei tumori della mammella può essere curato se diagnosticato precocemente. La diagnosi precoce del tumore alla mammella è fondamentale nel determinare la differenza nella terapia e nella possibilità di guarigione. Ampia l’offerta di visite gratuite con eventuale ecografia nel territorio della provincia nel corso di questo mese da parte della nostra Associazione, offerta alla quale le donne stanno aderendo con grande entusiasmo e sensibilità” – afferma il Prof. Ivanoe Pellerin, Presidente dell’Associazione.

Per prendere un appuntamento chiamare il numero 380 8644677 da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00 (senza prenotazione la visita è possibile ma non garantita).