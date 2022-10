La Fondazione Molina di Varese punta sulle bocce: un nuovo campo e un torneo per gli ospiti

Per un desiderio espresso da un gruppo di ospiti residenti della Fondazione Molina di Varese, è stato realizzato un campo per riscoprire l’antica tradizione del gioco del lancio delle bocce. Ciò ha permesso di dar vita a momenti di puro divertimento, di socializzazione e anche di sana competizione individuale e di squadra, riscoprendo le dinamiche del gioco di un tempo nel rispetto e nella condivisione di regole.

Un gioco aperto a tutti: agli ospiti residenti con le loro abilità e le loro fragilità, ai familiari in visita per trascorrere del tempo insieme al proprio caro in maniera alternativa, agli animatori della struttura coinvolti nell’organizzazione e nel reclutamento dei partecipanti e ai volontari.

Recentemente la Fondazione Molina è stata coinvolta nel progetto “Volare – Volontariato Anziani e Rete di Eccellenze” su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varese Roberto Molinari: «È un progetto del Ministero del Lavoro – spiega il Presidente Nazionale di Anteas, Loris Cavalletti – che vede ANTEAS come capofila Nazionale e AUSER come partner; sono 20 progetti, uno per ogni regione. Per la Lombardia è stata scelta la provincia di Varese e nello specifico “Varese-Città”. Noi abbiamo individuato nella Fondazione Molina, una eccellenza Varesina. Sviluppare un progetto ministeriale nazionale, in questo ambito, dà lustro alla Città di Varese e alla Fondazione. Il progetto tira la boccia ha trovato grande adesione a livello nazionale».

19 Ospiti si sfideranno a suon di lanci, per avvicinarsi il più possibile al pallino, presso la Bocciofila Ternatese; le gare si svolgeranno nei giorni di martedì 25 e giovedì 27 ottobre 2022. La premiazione finale del torneo si terrà presso la Fondazione Molina nella metà del mese di novembre.

Il dottor Carlo Maria Castelletti, Presidente della Fondazione Molina sottolinea che «tutte le attività che si svolgono all’interno della RSA sono momenti molto importanti per il benessere psico-fisico della persona; la realizzazione di un torneo di bocce sarà il modo per riscoprire lo spirito giovane dei nostri Ospiti come suggerito dallo slogan del progetto. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione di queste giornate. Vi aspettiamo alla Bocciofila di Ternate».