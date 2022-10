“La forza educativa del racconto”, un appuntamento sulla psicologia a Varese

“Percorsi per capire e accogliere l’altro”. Un appuntamento sulla psicologia, con il prof. Lorenzo Pezzoli, psicoterapeuta, docente alla SUPSI, che sarà ospite al Salone Estense del Comune di Varese mercoledì 19 ottobre ore 18.

Il tema dell’incontro sarà “La forza educativa del racconto”: un’innovativa esperienza che partendo dalle proprie storie di vita vissuta, trasformate in “narrazioni” e messe in dialogo con le “grandi storie” della narrativa (miti, fiabe, tradizioni popolari), permette di sviluppare una riflessione su sé stessi e sulla vita nel tempo della crisi, trovando nuove chiavi di lettura per conoscere sé stessi e gli altri, per capirsi e accettarsi reciprocamente.

Perché “raccontare” significa dare forma, rielaborare, creare connessioni di senso, facilitare legami, dando a sé, prima di tutto a sé, l’occasione di un contatto profondo e utile con le proprie esperienze, per tessere un senso in ciò che nella vita si attraversa.

Ingresso libero, consigliata la prenotazione indicando nome, cognome e telefono via email amicichiara@premiochiara.it

—

Evento nel Premio Chiara – Festival del Racconto 2022 (premiochiara.it)