La Futura non tradisce le attese: netto 3-0 a Montale nell’esordio in casa

Seconda partita e secondo successo per la Futura Volley Giovani che al PalaBorsani – esordio interno in campionato – richiama 500 spettatori e si impone con un netto 3-0 sulle toscane di Montale con parziali piuttosto equilibrati ma sempre tinti di biancorosso (25-21; 25-20; 25-23).

La squadra di Amadio non tradisce mettendo sul taraflex di Castellanza una bella prova corale; buona la gestione dei primi due parziali (il sestetto è lo stesso di Mondovì con Balboni al palleggio in diagonale con Zanette, Member-Meneh e Arciprete in banda, Tonello e Botezat al centro, Mistretta libero) nei quali Busto costruisce subito il break e poi lo “porta” sino in fondo.

Nel terzo set la Emilbronzo 2000 regge meglio l’urto e complica un po’ la vita alle Cocche tra le quali però svetta Zanette: l’opposto bustocco si guadagna la palma di migliore in campo con ben 21 punti a segno e il 70% in attacco. Bene anche Mistretta che dà solidità alla fase difensiva e chiude con il 40% di ricezione perfetta. Tra le ospiti resta a sedere Aguero; le top scorer sono Rossi e Frangipane.

«Complimenti a Montale per l’ottima partita; per noi sono buoni i tre punti e a tratti il nostro gioco – spiega Amadio nel dopogara – So che non è facile in queste gare prendere il ritmo: in alcuni momenti siamo stati bravi, meno in altri in cui abbiamo aspettato i loro errori. Se vogliamo crescere dobbiamo essere capaci di imporre sempre il nostro gioco in tutta la gara. Dobbiamo migliorare gli errori al servizio e le palle sporche in cui non siamo stati sempre ordinati e precisi».