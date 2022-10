La Futura Volley fa centro all’esordio sul campo di Mondovì

Prima partita e prima vittoria nel campionato 2022-23 di Serie A2 per la Futura Volley Giovani, brava a imporsi con il risultato di 3-1 sul campo di Mondovì in un PalaManera quasi esaurito a favore delle padrone di casa.

Busto Arsizio però non si è fatta intimorire, ha guadagnato due set di vantaggio (25-21 e 25-18) ed è stata autrice di una bella rimonta nel quarto parziale che ha permesso alla squadra di Amadio di centrare l’intera posta in palio. Solo nella terza frazione le biancorosse hanno ceduto di fronte alla pressione della LPM (17-25), ma le Cocche hanno fatto tesoro degli errori occorsi in quel frangente e non li hanno ripetuti in seguito.

La gara, come detto, si è decisa nel quarto set: quando la Futura ha capito di rischiare il tie-break (12-5), ha cambiato volto. Amadio ha pescato dalla panchina Fiorio e Badalamenti con quest’ultima capace di mandare in tilt le piemontesi con il proprio servizio (due aces). Girata l’inerzia e ritrovato il vantaggio (muro Botezat), Busto ha chiuso i conti con una sfuriata di Leketor Member-Meneh per il definitivo 25-19.

La 23enne americana è stata la miglior realizzatrice della squadra di Amadio con 17 punti, ma Balboni ha messo in ritmo diverse altre compagne come dimostrano i 14 punti di Botezat e i 13 di Zanette. Per le padrone di casa, 16 i punti di Longobardi.

AMADIO: «Faccio i complimenti a Mondovì che ha saputo reagire anche sotto 2-0 e tornare la squadra vista anche in amichevole. Avevano in mano praticamente il quinto set, ma noi siamo stati bravi a pescare due jolly come Fiorio e Badalamenti: ho sempre detto fin da inizio anno che abbiamo 13 ragazze tutte sempre pronte e capaci di dare una mano quando serve. Siamo stati bravi a crederci e a svoltare con un ottimo lavoro di squadra: mi è piaciuto come abbiamo giocato. Dobbiamo tenere conto che è la prima partita, non abbiamo fatto ancora nulla ma è un primo passo importante».