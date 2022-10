La Galleria Manzoni protagonista del mese rosa di Andos Varese

Domenica 9 ottobre diverse le attività commerciali daranno vita alla sfilata in segno di solidarietà a sostegno della ricerca e della prevenzione contro il tumore al seno

“Galà in rosa” è l’evento lanciato dal cuore pulsante della galleria Manzoni di Varese, interamente dedicato all’associazione A.N.D.O.S. Varese Odv, a sostegno della ricerca e della prevenzione contro il tumore al seno, patrocinata dal Comune di Varese e in collaborazione con Impresa Donna Confesercenti.

Diverse le attività commerciali coinvolte nella sfilata, sia della galleria sia al di fuori della stessa, perché mai come in queste occasioni di solidarietà non viene a mancare la collaborazione.

Ma le protagoniste in assoluto saranno le clienti che da tempo sono affezionate frequentatrici dei servizi offerti, e che sfileranno mettendosi in gioco nonostante un po’ di timidezza. Ma anche questo è cuore.

La sfilata si terrà domenica 9 ottobre, a partire dalle ore 16,30, proprio lungo i corridoi interni della galleria, su una dedicata passerella tra fiori, abiti colorati look grintosi e tanta musica.