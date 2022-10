La gelateria Melomangio chiude fino a febbraio: “Le bollette sono troppo alte”

“Abbiamo deciso data la situazione di aumento esagerato delle bollette di chiudere fino al 31/01/2023.

Sperando in momenti migliori vi salutiamo con un arrivederci!”

Con queste poche righe sulla loro pagina Facebook, la gelateria Melomangio comunica ai propri clienti che sospendono l’attività per tutto l’autunno e parte dell’inverno.



Il loro è un arrivederci, ma in poche ore stanno arrivando diversi commenti di solidarietà che esprimono anche la preoccupazione per una situazione che sta diventando pesante per tante attività economiche.

Proprio oggi il Prefetto di Varese ha convocato la stampa per raccontare la preoccupazione legata ai pesantissimi rincari per l’energia.