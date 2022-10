La Giornata della Meraviglia è anche sport: a Travedona il primo Trofeo della Meraviglia

Si gioca domenica 16 ottobre tra le buche del Golf dei Laghi di Travedona Monate la prima edizione del Trofeo della Meraviglia. Sarà una gara individuale su 18 buche Stableford 3 categorie promosso con finalità benefiche nella seconda Giornata della Meraviglia in programma proprio domenica 16 ottobre.

Il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto all’associazione Per far sorridere il Cielo del Cloun Il Pimpa per sostenere il progetto “Una Meraviglia di scuola” che permette a più di 200 bambini di frequentare la scuola materna all’interno della striscia di Gaza.

C’è ancora qualche posto disponibile!