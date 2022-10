E’ la Giornata mondiale della vista: il 13 ottobre a Varese un punto informativo per la prevenzione

“C’è solo un modo per vedere il futuro: fare prevenzione oggi”. Con questo slogan l’Agenzia internazionale per la prevenzione delle malattie della vista (Iapb Italia onlus) scende in campo nella Giornata mondiale della vista che si celebra ogni anno il secondo giovedì di ottobre: “La vista è un dono prezioso che rende ogni momento della nostra vita indimenticabile, ma molte malattie e comportamenti la minacciano. E’ importante proteggerla eseguendo regolarmente visite oculistiche”.

L’evento – che quest’anno ricorre il 13 ottobre – ha l’obiettivo di accendere i riflettori sull’importanza della prevenzione e sulla necessità di prendersi cura dei propri occhi. Un evento al quale aderisce anche la sezione di Varese dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) che, grazie anche al patrocinio del Comune di Varese, il pomeriggio di giovedì 13 ottobre dalle 15 alle 17 sarà in piazza Monte Grappa a Varese per distribuire gratuitamente materiale informativo sulle patologie oculari più diffuse, sull’importanza della prevenzione e sulle attività promosse dall’Uici di Varese.

“E’ importante sottoporsi alla visita oculistica anche in assenza di particolari sintomi. In alcune malattie oculari – si legge sul volantino diffuso da Iapb Italia onlus – la perdita della vista è lenta, graduale e senza sintomi. Quando ci si accorge del problema il danno è ormai avanzato e irreversibile. Fondamentale è, soprattutto, non lasciarsi influenzare da “false credenze” o informazioni errate o carenti”.