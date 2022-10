La Lega discute e Gualandris si sfoga: “Bossi non si tocca ma no alle iene”

La Lega ribolle. Internamente e, soprattutto dopo il risultato elettorale del 25 settembre, anche esternamente. Alla sequenza di dichiarazioni di queste ultime due settimane, talvolta veri e propri sfoghi, oggi si aggiunge quello di Stefano Gualandris, che nel partito è chiamato a tenere le redini del coordinamento in virtù del suo ruolo di commissario provinciale.

Oggi le sue parole si rivolgono in particolare alle dichiarazioni date alla stampa in seguito all’annuncio della nascita del nuovo comitato del Nord, un’iniziativa interna alla Lega che fa perno attorno alla figura di Umberto Bossi e si propone di “recuperare i vecchi valori del movimento”.

Gualandris interviene a ricordare i paletti di quell’operazione: “Il Comitato del Nord per parole del Capo (Bossi Ndr) non è qualcosa contro, ma qualcosa dentro la Lega Salvini, per dare nuova forza ad una tema storico, non una messa in discussione della leadership”. Ma non solo, il commissario provinciale in un post su Facebook si abbandona ad un vero e proprio sfogo nei confronti di chi, nel partito, mira a mettere in discussione altro: “È tutta gente – questa che ovviamente parla – che abbiamo visto assiduamente ai gazebi ed in giro per la campagna elettorale…, certamente…, tutti ultra leghisti nordisti a urne chiuse… Il Capo che è un Leone mai domo, che ruggisce sempre per il bene della Lega – a volte anche azzannando – non mi permetterò (e per affetto non potrei) mai di metterlo in discussione; ma per piacere le iene che vogliono cibarsi della preda ferita nella savana, no”.

La discussione interna e l’assemblea provinciale

La Lega sta attraversando una fase delicata cominciata, o meglio venuta al pettine, con la chiusura delle urne che hanno certificato un radicale cambiamento dei rapporti di forza tra i partiti del centrodestra cristallizzato nel successo elettorale di Fratelli d’Italia. Volti di primo piano sul territorio hanno chiesto un cambio di direzione rispetto a quella intrapresa fino ad ora dalla Lega di Matteo Salvini.

In provincia di Varese è previsto in settimana un appuntamento cruciale per i militanti: giovedì 6 ottobre a Saronno si svolgerà l’assemblea provinciale dei militanti della Lega, alla presenza del Segretario federale Matteo Salvini, del suo vice Giancarlo Giorgetti e del governatore della Lombardia Attilio Fontana.