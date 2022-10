La lettera di Don Folli alla madre di Flavio Fornara, il partigiano ucciso il 7 ottobre del ’44

Egregia Signora,

la mia partecipazione al suo dolore non poteva essere più intensa.

Flavio è vivo nel mio cuore, non passa giorno che non abbia una particolare preghiera per lui.

Mi è doppiamente caro perché a me unito anche da pure idealità.

Ho ricevuto la sua immagine, anzi due, e le ho trattenute entrambi perché una l’ho affidata ad un mio collega di Varese, don Franco che pregherà lui pure per Flavio.

Di questo caro ricordo non ho parole per ringraziarla. Si faccia coraggio.

Con Gesù bambino sappia vedere l’anima buona del figliuolo amato che le sorride, che vive la sua nuova vita in Dio e che rivedremo nell’ora in cui ci sarà dato di non più soffrire.

A lei, al suo consorte il mio affettuoso saluto, il mio ricordo in Flavio sempre presente.

Devotissimo Sacerdote Piero Folli