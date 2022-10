La linea Cadorna-Varese-Laveno “cambia” i treni

La linea per Varese e il Lago Maggiore diventa sempre più moderna: da oggi sulla linea Milano Cadorna-Varese Nord-Laveno Mombello Lago si aggiungono due nuovi treni Caravaggio, in aggiunta ai due che già vi circolano dallo scorso 5 settembre.

Con questo inserimento sale complessivamente a 20 il numero delle corse effettuate dai nuovi convogli ad alta capacità sulla linea, da lunedì a sabato.

La domenica e nei festivi invece saranno dodici le corse effettuate dai Caravaggio.

I nuovi treni circolano fra Milano Cadorna e Laveno Mombello Lago sono composizioni di cinque carrozze doppio piano, che assicurano 570 posti a sedere. Sono anche dotati di 18 posti per il deposito di biciclette e presso ogni sedile ci sono prese USB ed elettriche per a ricarica di smartphone e tablet.

Con le due ultime immissioni in servizio, sale a 74 il numero dei treni nuovi in circolazione, dei 222 acquistati da Regione Lombardia per il servizio ferroviario regionale, a fronte di un investimento complessivo di 2 miliardi di euro.

I Caravaggio sono in servizio anche sulla linea Milano Porta Garibaldi-Varese Fs-Porto Ceresio (nella foto di apertura) e sulla linea Milano-Gallarate-Arona-Domodossola, che serve la popolosa zona di Legnano-Busto-Gallarate e la costa piemontese del Lago Maggiore.

Il video del primo viaggio sulla Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio