La lirica invade le piazze di Busto Arsizio, aspettando il “Galà della lirica”

In previsione del “Galà della lirica”, uno degli eventi della rassegna BA Lirica organizzata dal teatro Sociale di Busto Arsizio con il contributo dell’Amministrazione comunale, sabato 22 ottobre 5 diversi punti della città, di cui 3 in centro e 2 nei quartieri, faranno da sfondo al “Fringe“, le esibizioni (10-15 minuti ciascuna) di alcuni cantanti e, in centro, anche di un coro, che proporranno le arie più celebri della lirica.

«Sono tre gli scopi del Fringe, non necessariamente in questo ordine di priorità – afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli – promuovere il Galà del giorno successivo e invitare i cittadini ad andare a teatro, avvicinare la lirica a un pubblico eterogeneo e indifferenziato, portare cultura e bellezza fuori dai luoghi deputati e anche nei quartieri. Non è il primo esempio del genere, visto che anche in occasione di Busto Folk abbiamo portato dei concerti nei quartieri che sono stati molto apprezzati».

Queste le tappe:

– ore 16 piazza Santa Maria (centro)

– ore 16.46 via Cardinal Tosi (centro)

– ore 17.40 quartiere SS Apostoli (piazza della chiesa)

– ore 18.30 piazza San Giovanni (centro)

– ore 19.20 quartiere Madonna Regina (piazza della chiesa).

Ad accompagnare i cantanti, oltre alla vicesindaco, il direttore del Teatro Luca Galli e il maestro Beretta, direttore artistico di “BA Lirica”. Dopo lo speciale antipasto musicale per le strade, domenica alle ore 16:00 al Teatro Sociale andrà in scena Il BA Lirica Galà.

Un concerto di arie e duetti tratti da opere celebri, protagonista il tenore Aquiles Machado, interprete acclamato nei più famosi teatri del mondo.Insieme a Machado, le voci del soprano Sara Cortolezzis, fresca vincitrice del Concorso Verdiano di Busseto, e del baritono Jorge Nelson Martinez Gonzalez, Rigoletto nella recente produzione di BA Lirica. Al pianoforte il direttore artistico Marco Beretta. Da sottolineare la narrazione affidata al noto attore Ettore Bassi e la regia di Alberto Oliva.

Info tickets:

I biglietti sono acquistabili su vivaticket.

Per informazioni e prenotazioni è possibile anche scrivere all’indirizzo mail biglietti@teatrosociale.it o contattare il numero 0331 679.000 dal lunedì al venerdì con orario 16.00-18.00.