La magia del “foliage” di autunno all’Oasi Zegna

Quando la temperatura diventa più fresca e la natura si prepara all’inverno, i boschi ci regalano l’incanto del Foliage. Un periodo ideale per approfittare delle ultime giornate ancora lunghe, dell’aria frizzante, dei colori morbidi e romantici. Ottobre e novembre diventano occasioni per weekend all’aria aperta, per trascorrere un po’ di tempo nei silenzi. Oasi Zegna in autunno promuove escursioni a piedi e in bicicletta, partecipa alle giornate Fai d’Autunno e accoglie il BOMB, un evento speciale incentrato sulle e-bike che attraversa il cuore dell’oasi più selvaggia. L’autunno è anche ideale per concedersi incursioni gastronomiche e l’Oasi Zegna offre occasioni da non perdere: da “Gusto al centro”, rassegna gastronomica in cui la tavola si tinge dei colori dell’autunno, ai menu tipici del territorio per esplorare a 360° le bellezze e le bontà di questo territorio inaspettato.

GLI APPUNTAMENTI:

LE ESCURSIONI

L’INCANTO NEL BOSCO DEL SORRISO

8 e 9 – 15 e 16 – 22 e 23 – 29 e 30 ottobre

Sono ritmi incostanti quelli della natura, ci insegna l’adattamento e ad armonizzarci con lei. Così come il verde delle foglie lascia il posto ai toni caldi dell’autunno, anche noi uomini abbandoniamo la frenesia delle attività estive per ben più rilassanti momenti di quiete. Questo è il tempo delle lente escursioni nei boschi con le guide escursionistiche di OverAlp che ci insegnano a riconosce la flora e la fauna dei boschi. Nel Bosco del Sorriso a quota 1300 metri in Valsessera si possono scoprire i segreti della faggeta, immortalare l’oro delle betulle ed osservare il contrasto con i sepreverdi. La partenza è da Bocchetto Sessera (1360 mt), lungo la panoramica Zegna dove è ormai evidente come l’aria fresca di ottobre e novembre conduca le piante verso il riposo vegetativo invernale.

FOLIAGE IN BRUGHIERA

21 ottobre – 4 e 10 novembre

Dalle cime dell’Oasi come una goccia di acquerello, il colore del foliage inonda la valle fino alla brughiera. Le guide escursionistiche di OverAlp organizzano trekking dolci tra i boschi secolari e castagneti. Durante l’uscita è possibile visitare uno tra i più importanti santuari mariani del Piemonte, Nostra Signora della Brughiera (XV e XVII sec).

sino a raggiungere la Conca dei Rododendri. Queste date prevedono una tappa per il pranzo presso locande ed agriturismi del territorio.

Il GIRO DELLA CIVETTA

29, 30, 31 Ottobre e 1 novembre – 5 e 6 novembre – 12 e 13 novembre

Alternando due partenze, una da Bocchetto Sessera e l’altra da Stavello si attraversa un bosco di conifere e latifoglie in cui si può avere la possibilità di incontrare anche la fauna selvatica. Un giro ad anello adatto a tutti, semplice ma immersivo per sperimentare tutta la gamma dei colori dell’autunno, dal verdone dei pini alle mille sfumature di rossi e gialli delle piante a foglia caduca.

INFO E PRENOTAZIONI

OverAlp – Tour Operator

www.overalp.it

overalp@overalp.com

cell. 349 6252576

GLI EVENTI

QI GONG – in armonia con la natura che cambia

Sabato 8 ottobre

Partendo da Bocchetto Sessera, Natalina Bassetto accompagnerà in una piccola escursione al Bosco del Sorriso per approcciare all’antica disciplina del Qi Gong. Immersi nella tavolozza autunnale dei boschi dell’Oasi, gli insegnamenti della medicina tradizionale cinese saranno la chiave per attivare i canali energetici del corpo al fine di rafforzare le difese immunitarie, il rilassamento e la concentrazione. Tecniche di automassaggio, mantra e meditazione coadiuveranno la pratica all’aperto per una totale sensazione di benessere in vista della stagione fredda.

INFO E PRENOTAZIONI

I posti sono limitati. Le iscrizioni si fanno contattando la segreteria del Fondo Edo Tempia: tel. 015.351830.

GIORNATE FAI D’AUTUNNO A CASA ZEGNA

Sabato 15 e domenica 16 ottobre

Casa Zegna apre le porte al pubblico per due giorni di visite guidate all’interno dell’archivio museale con la possibilità di estendere il percorso a due mostre ospitate nei suoi spazi. La permanente “From Sheep to Shop” dedicata ad Ermenegildo Zegna e alla storia del marchio, e la temporanea “L’altra forma delle cose” in cui indagando sul il codice genetico del pino rosso l’artista espone una riflessione sull’interconnessione uomo-natura.

INFO E PRENOTAZIONI Delegazione FAI Biella

biella@delegazionefai. fondoambiente.it

Ingresso e visite gratuite a contributo libero a favore del FAI Fondo Ambiente Italiano

BOMB – Foliage su due ruote

Domenica 16 ottobre

Una giornata esperienziale adatta a tutti, da vivere con e-bike personali o a noleggio, Gravel o MTB. Le guide cicloturistiche di Overalp accompagneranno principianti ed esperti (con programmi differenziati) attraverso la splendida Alta Valsessera dipinta di tutte le sfumature dell’autunno. Un viaggio nel cuore più selvaggio dell’Oasi Zegna dove la natura vince sulla presenza dell’uomo regalando scenari imperdibili che solo la bici può regalare coprendo lunghe distanze in tempi ridotti. Durante il percorso si farà tappa all’archeosito minerario Rondolere per una visita culturale. Non mancherà la sosta gastronomica dove si potranno degustare prodotti tipici locali e ricaricare le e-bike prima di affrontare il rientro. BOMB nella sua veste autunnale vuole essere un evento per la promozione del turismo lento nonchè un progetto di aggregazione ed educazione della collettività verso uno stile di vita sano e sostenibile.

INFO E PRENOTAZIONI

L’esperienza comprende la guida cicloturistica e il pranzo ma sarà anche possibile scegliere soluzioni più complete che prevedono il noleggio dell’e-bike. Le strutture di ospitalità sul territorio garantiranno un eventuale prolungamento della visita.

GUSTO AL CENTRO

Domenica 16 ottobre

In occasione delle Giornate FAI D’Autunno, Il Centro Zegna di Trivero Valdilana offre ai visitatori una serie di iniziative volte a promuovere prodotti tipici locali grazie ad un mercatino enogastronomico, degustazioni dolci e salate nei ristori della zona e laboratori per i bambini. Un luogo di shopping e svago dedicato a tutta la famiglia per scoprire antichi e nuovi sapori legati al biellese.

FOREST BATHING – FOLIAGE DI BENESSERE

22 e 23 ottobre – 12 e 13 novembre

Due fine settimana residenziali per vivere in modo completo il foliage in Oasi Zegna. Durante l’autunno l’esperienza immersiva del Forest Bathing è particolarmente interessante grazie alla profonda trasformazione che la natura attua nel mondo che ci circonda. Questo cambiamento, infatti, sarà di ispirazione durante i laboratori pratici condotti da istruttori qualificati CSEN che basandosi su antiche discipline orientali accompagneranno lungo un percorso di benessere psico-fisico. Connettersi con i ritmi della natura, abbracciando un albero o camminando a piedi nudi nel bosco saranno momenti centrali per sperimentare l’unione dell’uomo con l’energia della terra.

INFO E PRENOTAZIONI

Fabio Castello +39 339 739 6593

Marco Bo + 39 328 971 8404

L’OASI DEL GUSTO E I MENU A TEMA

L’abbondanza dell’autunno e i suoi colori portati in tavola grazie ai menu di stagione studiati ad hoc da ristoranti e strutture tipiche che propongono piatti a base di prodotti locali e a Km0. Per saperne di più: www.oasizegna.com