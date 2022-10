La magia del Tango in scena a Maccagno con il Teatro Blu

Si rivela molto amata e seguita la programmazione di Terra e Laghi Festival 2022 che continua sabato 29 ottobre, alle 21, all’Auditorium (Via Pietro Valsecchi 23) a Maccagno (VA), Teatro Blu presenterà “Tango di Periferia”, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Maccagno.

Scritto, diretto e interpretato dai noti artisti Silvia Priori e Roberto Gerbolès, accompagnati dagli straordinari ballerini di tango Angela Quacquarella e Mauro Rossi. (L’ingresso costa 5 euro, gratuito per soci Pro Loco e fino ai 20 anni. Prenotazioni a info@teatroblu.it 0332 590592).

Sensualità ed emozione si mescolano negli incantevoli ritmi del tango argentino. Uno spettacolo in cui il teatro si miscela con il ballo e le meravigliose musiche di Piazzola, Troilo e Gardel. Uno spettacolo di grande sensualità ed emozione che ha circuitato in tutta Europa. “Raccontiamo la storia del tango, una storia che sa di emigrazione, di nostalgia, decadenza e sensualità”, così ci racconta Silvia Priori.

Lo spettacolo racconta la nascita del tango attraverso momenti di narrazione, canto, danza e musica dal vivo. Poesia, dramma e sensualità si fondono armoniosamente tra le pagine legate al tema dell’immigrazione in Argentina. Il tango è l’espressione di un sentimento nostalgico di una terra lontana, di un amore mancato, di un passato che non tornerà più. Tra la fine dell’800 ed inizio del ‘900 Buenos Aires viveva un ruolo centrale nella scena del mercato artistico culturale di oltre mare. Mentre la classe dominante, importava l’opera lirica dalla bella Italia e la Zarzuela dalla Spagna arricchendo d’internazionalità la scena culturale della capitale, nella periferia la classe sociale dimenticata e sfruttata fatta di immigranti e argentini diseredati era alla ricerca disperata di un briciolo d’identità.

Cice e Maria di Buenos Aires rappresentano l’incontro di culture diverse, l’abbraccio mancato, quella identità desiderata che spinse il tango alla sua comparsa, non solo come semplice musica ma piuttosto come un pensiero che si balla. Lo storia parla dell’incontro di Maria e Cice, lei immigrata dalla Sicilia alla fine dell’800, lui argentino di terza generazione che vive in prima persona l’invasione della sua città.

Musica, narrazione e ballo ci portano in una Buenos Aires multi etnica, culla del benessere di alcuni e della disperazione dei tanti che inconsapevolmente furono i protagonisti di un evento che ancora oggi echeggia in ogni angolo del pianeta, come a voler dire che “la mischia dei popoli non solo è inevitabile ma anche feconda”.

Il festival, diretto da Silvia Priori, direttrice artistica di Teatro Blu di Cadegliano (VA), prosegue il suo lungo cammino con 80 spettacoli in 38 Comuni dell’ Insubria, 12 Comuni di EUSALP. 200 artisti invitati un network internazionale di circa 100 Enti pubblici e privati, un tour europeo nella Macroregione Alpina e più di 20.000 spettatori. Il festival è patrocinato e promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Valle d’ Aosta, Regione Liguria, Regione Trentino Alto Adige, Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Regio Insubrica, Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Provincia di Varese, Provincia di Como, Provincia di Verbano Cusio Ossola, Provincia di Lecco, Provincia di Novara, dalla Repubblica del Canton Ticino, da Agis Lombarda e da 38 Comuni dell’Insubria, e 12 Istituzioni della Macroregione Alpina.

Ecco i prossimi spettacoli del tour di Teatro Blu:

09 NOVEMBRE – VIGEVANO (PV)

ORE 21:00 – TEATRO CAGNONI

FELLINI

Di e con Silvia Priori e Roberto Gerbolès,

con i giovani Kataklò di Milano

e con la cantante Francesca Galante accompagnata dall’ orchestra

11 NOVEMBRE – ZURIGO (SVIZZERA)

ORE 20:00 – Salone PARKRING, 30

FELLINI

Di e con Silvia Priori e Roberto Gerbolès,

con i giovani Kataklò di Milano

13 NOVEMBRE – TORINO

ORE 11:00 – TEATRO AGNELLI

LA BELLA E LA BESTIA

Con Arianna Rolandi

Testo e regia di Silvia Priori

17 NOVEMBRE – ASCONA (SVIZZERA)

ORE 15:30 – TEATRO DEL GATTO

ELENA DI SPARTA

Di e con Silvia Priori

e la partecipazione della ballerina Selene Franceschini

Regia di Silvia Priori e Renata Coluccini

19 NOVEMBRE – VERONA

ORE 21:00 – SPAZIO ARCHIVIO

ELENA DI SPARTA

Di e con Silvia Priori

Regia di Silvia Priori e Renata Coluccini

20-21 NOVEMBRE – TRIESTE

ORE 21:00 – TEATRO DEI FABBRI

ELENA DI SPARTA

Di e con Silvia Priori

e la partecipazione della ballerina Selene Franceschini

Regia di Silvia Priori e Renata Coluccini

22 NOVEMBRE – CERVIGNANO (PN)

ORE 21:00 –

ELENA DI SPARTA

Di e con Silvia Priori

e la partecipazione della ballerina Selene Franceschini

Regia di Silvia Priori e Renata Coluccini

23 NOVEMBRE – ABBIATEGRASSO (MI)

ORE 21:00 – TEATRO DEL CORSO

ELENA DI SPARTA

Di e con Silvia Priori

e la partecipazione della ballerina Selene Franceschini

Regia di Silvia Priori e Renata Coluccini

25 NOVEMBRE – CASTEL S. PIETRO TERME (BO)

ORE 21:00 – TEATRO DEL CASSERO

ELENA DI SPARTA

Di e con Silvia Priori

e la partecipazione della ballerina Selene Franceschini

Regia di Silvia Priori e Renata Coluccini

26 NOVEMBRE – MACCAGNO (VA)

ORE 21:00 – AUDITORIUM

ALMAS

Di e con Silvia Priori e Roberto Gerbolès

27 NOVEMBRE – VANZAGO (MI)

ORE 16:00 – TEATRO COMUNALE

NENA

Con Arianna Rolandi

Testo e regia di Silvia Priori

