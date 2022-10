La mamma di Elenoire Ferruzzi al GF VIP: “Non piangere, ti saluta tutta Laveno Mombello”

“Non piangere più Elenoire, ti saluta tutta Laveno Mombello“: sono queste le ultime parole prima di andarsene di mamma Giovanna, entrata nella casa del Grande Fratello per consolare sua figlia Elenoire Ferruzzi, la prima concorrente transgender del Grande Fratello VIP, che ora vive a Milano ma è nata a Cittiglio ed è cresciuta a Laveno Mombello.

Galleria fotografica La mamma al GF VIP: “Non piangere Elenoire, ti saluta tutta Laveno Mombello” 4 di 10

Nella puntata del 6 ottobre Elenoire si è confessata con Alfonso Signorini raccontando particolari dolorosi della sua vita: come quello, recentissimo, dei quattro mesi vissuti in coma all’ospedale sacco di Milano, colpita gravemente dal Covid. E quelli, molto più lontani, delle sue difficoltà a scuola quando era giovanissima e per tutti era ancora il piccolo Massimo. Ha però raccontato di avere avuto il pieno sostegno dei suoi genitori, e in particolare della mamma Giovanna.

Ed è scoppiata in lacrime quando la produzione ha organizzato l’incontro proprio con lei, nel giardino della Casa: dove si è scoperto la grande personalità della mamma lavenese, una lottatrice che ha difeso con tutte le sue forze prima il suo bambino, poi il suo sofferto percorso: «Io sono una persona fortunata, perchè ho avuto un bellissimo bimbo e ora ho una splendida figlia femmina».

Giovanna ha abbracciato tutto della vita di sua figlia, capendo fin da subito le sue difficoltà «Perchè una mamma che non capisce che suo figlio è in difficoltà non è una mamma». E le è stata vicina anche nella sua cura ormonale, perchè: «Cosi come ti ho messo al mondo, nel mondo ti devo seguire».

Un momento che ha commosso tutti, sia i partecipanti nella casa che tutti coloro che assistevano, fuori e alla tivù, al momento.