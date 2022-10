“La nota e il Verso”, a Cuvio piccola rassegna d’autunno a tra musica e poesia

“La nota e il Verso”, piccola rassegna d’autunno tra musica e poesia è l’appuntamento principierà a tenersi domenica 23 ottobre a Cuvio al Teatro Comunale con inizio alle ore 18,00. Si tratta del primo appuntamento culturale (di tre, su altri argomenti) per conoscere la figura di Sandro Penna (nella foto tratta dal profilo wikipedia, con Pier Paolo Pasolini) con l’appuntamento denominato “secondo me ~ Musica, follie, racconti e bugie intorno a uno dei più grandi poeti del Novecento“ di e con Max De Aloe, voce narrante armonica cromatica e fisarmonica. «Se vi piace la poesia, se non sapete se vi piace, se forse amate la poesia ma odiate la parafrasi che ci facevano fare a scuola ma soprattutto se amate le persone autentiche, fuori dal coro, devastate dal genio, spesso vilipese dall’establishment, ma assolutamente libere, allora amate Sandro Penna e la sua poetica. Anche se ancora, forse, non

lo sapete», dice Max De Aloe.

Gli appuntamenti con la poesia non si fermano qui poiché sono in programma altri due appuntamenti:

Domenica 13 Novembre 2022 ore 18,00

Sotto il ciel di Lombardia – Musicisti e scrittori del nostro territorio tra ‘800 e ‘900

L’incontro vuole unire musica e letteratura, con letture alternate ad ascolti musicali. Protagonisti sono poeti, scrittori e musicisti lombardi, noti e meno noti, attivi tra Otto e Novecento.

Si parlerà di prosatori come Carlo Linati, Cesare Angelini, Carlo Dossi o Riccardo Balsamo Crivelli. Non mancheranno poeti come Emilio Praga, Delio Tessa e Carlo Fortunato Rosti.

Le letture saranno intervallate dalle musiche pianistiche e dalle romanze di Marco Sala, Edoardo Ferravilla, Jules Burgmein, Amilcare Ponchielli, Arturo Buzzi Peccia, Gaetano Donizetti, Elisabetta Oddone, del varesino Francesco Morini e da canzoni popolari.

Con Mariachiara Cavinato, soprano; Francesco Miotti, pianoforte; Mario Chiodetti, narratore e voce.

º º º º º

Domenica 27 Novembre 2022 ore 18,00

Mediterrante

Il libro omonimo editato da GaEle Edizioni è un abbraccio di carta e di immagini, corredato da un video a cura di Alberto Frigo con prefazione di Francesco Fusca e Maria Elena Danelli e musica di Balkanica Quintet. Un viaggio diventato libro di e con Gaetano Blaiotta voce recitante, Claudio Fasoli sax, Danilo Blaiotta pianoforte.

“Forse il vero modo di stare in un posto è starne lontano e sentirne la nostalgia” – J. L. Borges.

Associazione Culturale GaEle

Piccola rassegna d’Autunno tra Musica e Poesia

23 Ottobre; 13 e 27 Novembre 2022 ~ Teatro Comunale di Cuvio

Max De Aloe, armonicista e compositore italiano. Allievo di Willi Burger è attivo prevalentemente in ambito jazz, suona l’armonica a bocca cromatica, la fisarmonica e il pianoforte ed è considerato tra i più importanti armonicisti jazz europei. Personaggio istrionico e carismatico, Max De Aloe ha saputo ritagliarsi un ruolo a

sé stante all’interno della scena jazz contemporanea italiana grazie a progetti musicali sempre coinvolgenti in una commistione di arti e generi.

Mariachiara Cavinato, soprano lirico laureata al Conservatorio di Milano in canto, viola e Musica vocale da Camera. Esperienze in Italia e all'estero. Docente alla Scuola Europea di Varese di Canto e Viola. Docente di Violino e Canto presso CFM Barasso e di Viola e violino presso la scuola Piccola England di Varese.

Collabora con il Coro dell'Accademia della Scala dal 2016.

Francesco Miotti, pianista, organista liturgico e direttore di coro. Allievo di Ugo Amadei al Liceo Musicale di Varese, a diciannove anni si diploma in pianoforte al Conservatorio “G. Verdi” di Milano. È stato direttore della “Corale San Vittore” presso la Basilica di Varese dove, da oltre quarant’anni, presta il suo servizio di

organista liturgico.

Mario Chiodetti, è nato e vive a Varese. Giornalista e fotografo freelance, ha collaborato con quotidiani e riviste italiani e stranieri. Ha pubblicato due libri di racconti con le illustrazioni di Franco Matticchio, oltre a volumi fotografici. Ambientalista convinto, amico dei gatti, è autore di spettacoli musicali, collezionista di libri,

dischi, spartiti e autografi. “Fughe Verticali” (2019) pubblicato da GaEle Edizioni è la sua prima raccolta di poesie.

Claudio Fasoli, sassofonista e compositore tra i più originali e colti della scena jazz italiana, vanta uno straordinario percorso artistico che, nell’arco di cinquant’anni, lo ha condotto ai vertici del jazz internazionale, segnalandosi per la brillante creatività e la tensione costante verso l’esplorazione di nuovi territori sonori.

Pioniere della didattica jazz in Italia, è stato docente dal Siena Jazz ai Civici corsi di jazz e in Conservatorio.

Si è esibito nei maggiori festival del jazz italiani ed europei.

Danilo Blaiotta, nasce nel 1987. Pianista e tastierista, musicista eclettico, compositore e arrangiatore originale, con alle spalle un’intensa attività come pianista classico, coltiva fin da giovanissimo l’amore per la musica classica e per il jazz. È attivo anche come musicista per il teatro, la radio e tv. Nonostante la sua prodigiosa carriera come concertista di musica classica, Blaiotta è ampiamente conosciuto come uno dei giovani talenti dei circoli jazz italiani.

Gaetano Blaiotta, nato a Frascineto nel 1957. Scrittura, disegno, pittura e musica sono i sentieri che percorre. È promotore ed animatore di eventi culturali. Segue un corso di teatro con Dario Fo, Franca Rame e Jacopo Fo alla Libera Università di Alcatraz. È interprete di performances poetico-teatrali con varie formazioni jazzistiche del panorama musicale italiano. Con M.Elena Danelli ha intrapreso progetti espositivi ed editoriali, con “Associazione GaEle”.