La Openjobmetis vuole tornare a vincere nel sabato sera di Reggio Emilia

Riprovaci, Openjobmetis. Dopo aver sfiorato due vittorie pesanti con Brescia e Trento, deragliando però nei minuti decisivi e concedendo i due punti agli avversari, la squadra di coach Matt Brase torna a viaggiare per fare visita a Reggio Emilia, una avversaria a sua volta in cerca della migliore identità. La Unahotels – in panchina è tornato Max Menetti – ha vinto all’esordio a Treviso incappando poi in due stop con Tortona e Napoli, ha quindi 2 punti in classifica e la fregola di voler vincere nel suo (rinnovatissimo) PalaBigi dove la società è tornata a giocare dopo l’esilio per lavori a Bologna.

Reggio è senza l’ex di turno Arturs Strautins (potrebbe però essere a referto), ha recuperato un giocatore di valore come Olisevicius e dovrebbe riattivare Michele Vitali, alle prese con un infortunio alla caviglia rimediato due settimane fa con Tortona. E poi gli occhi di tifosi e dirigenti sono concentrati su Kassius Robertson, guardia canadese che finora non ha reso come si aspettavano da quelle parti. Insomma, gli avversari di Varese non arrivano all’appuntamento nelle condizioni migliori ma è fuor di dubbio che la Reggiana punti alla metà alta della classifica e non veda l’ora di sbloccarsi in via definitiva: la OJM dovrà evitare di fare da bersaglio designato mettendo in campo le qualità che le vengono riconosciute.

Qualità tra le quali, ahinoi, non c’è la capacità di gestire i vantaggi; sommando i quarti periodi delle tre partite giocate fino a ora Varese ha totalizzato 49 punti e ne ha subiti 75, una statistica preoccupante anche perché qualcosa di simile si era visto già in precampionato con le rimonte incassate contro Panathinaikos e con la stessa Trento. Urge, è evidente, una inversione o almeno una correzione di rotta per evitare altre beffe che per definizione maturano sul finire delle partite, quando il tempo per recuperare è sempre meno. A proposito di precampionato, le due formazioni si sono già affrontate nel torneo di Parma e quella sera la OJM ne segnò 107 (a 89) a Cinciarini e soci con un Woldetensae clamoroso al tiro. Come purtroppo Tomas non è più stato negli impegni di campionato: anche da una sua ripartenza in attacco passa la crescita della squadra.

«Sarà fondamentale entrare in campo con il giusto atteggiamento per poter indirizzare la partita dove vogliamo; dopodiché dovremo gestire il match lottando per tutti i 40 minuti, non 35′ o 38′» avvisa alla vigilia Guglielmo Caruso, reduce dalla miglior prestazione in carriera con i 20 punti segnati a Trento. «Sappiamo quali siano i nostri punti di forza e toccherà a noi portare la nostra energia in casa loro: sarà impegnativo avendo perché Reggio avrà il supporto tutto il pubblico». Che, per inciso, ha potuto godere di sconti sul biglietto così da avere un’arena piena e bollente nel tentativo di “matare” Varese.

RICORDIAMOCI DI…

… una esibizione ormai lontana nel tempo, un pomeriggio in cui anche un fenomeno riuscì a superare i suoi stessi limiti mettendo a referto una prestazione letteralmente stratosferica. Faceva freddo fuori da Masnago il 4 dicembre del ’94, dentro però il termometro lambiva temperature torride, con il pubblico letteralmente infiammato per quel che stava vedendo. Quel pomeriggio la Cagiva ospitava la MetaSystem Reggio Emilia con due stranieri notevoli, il croato Danko Cvjeticanin e l’americano Mike Mitchell (che ci ha lasciati troppo presto), ma venne letteralmente spazzata via dal ciclone venuto da Zara. Arijan Komazec mise a segno 44 punti (quell’anno ne fece almeno 40 in sette occasioni…) con una prestazione ai limiti dell’incredibile: 9/13 da 2 punti, 7/8 da 3, 5/5 ai liberi, 8 assist e 50 di valutazione. Certo, la settimana prima fece ancora meglio (46 punti, 61 di valutazione…) ma, insomma, al giorno d’oggi ci accontenteremmo anche di qualcosa di meno da parte di un biancorossovestito. Per la cronaca Varese-Reggio finì 118-81 con 21 di Petruska e 16 di Pozzecco e Vescovi.

DIRETTAVN

