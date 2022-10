La Pallamano Cassano Magnago non regge all’onda d’urto di Pressano (25-30)

Una partita pesantissima quella tra la pallamano Cassano Magnago e il Pressano quella di oggi pomeriggio, sabato 22 ottobre, conclusasi 25-30 per gli ospiti gialloneri.

Se nel primo tempo le squadre si sono misurate sotto una situazione di equilibrio e i vantaggi ottenuti non sono stati netti, merito dei portieri Luca Monciardini e Nikolaos Loizos, entrambi in gran forma, nel secondo tempo la situazione si è scaldata parecchio. Soprattutto per la difesa trentina, che ha alzato l’attenzione e la forza risultando quasi impenetrabile.

Diversa la situazione della difesa amaranto, che era ben compatta al centro ma lasciava scoperte le ali, al punto che nel secondo tempo i vantaggi ottenuti dai gialloneri provenivano proprio dalle posizioni laterali.

PRIMO TEMPO

La prima mezz’ora di gioco è stata caratterizzata da un punteggio in equilibrio, con da una parte il Pressano con una difesa più alta volta a infastidire i padroni di casa e con una rimessa più veloce e intuitiva, dall’altra il Cassano ha optato per una difesa schierata sul 6-0 e un attacco più tattico e razionale.

Nel primo quarto d’ora nessuna delle due squadre ha ottenuto un vantaggio netto, con tanti momenti di parità: il pivot giallonero Pascal D’Antino ha realizzato il 3-3 nella porta di Luca Monciardini su assist dei centrali che avevano rubato la palla ai cassanesi in attacco (6.40’); il centrale Giacomo Savini all’8.57 ha segnato il 4-4 beffando il portiere greco Loizos.

Il testa a testa è proseguito per il secondo quarto d’ora: l’ala Filippo Branca ha segnato il 5-5 nel 10’, Savini il 6-6 all’11’. Gli ha risposto Alessandro Dallago al 13.10’ riportando il pareggio: 7-7.

Il massimo vantaggio, un break di 2-0, è stato ottenuto da Pressano al 22’ dopo i due gol consecutivi del pivot Gabriele Sontacchi (10-11) al 19’ – il secondo gol dopo aver rubato la palla all’amaranto Simone La Bruna che stava andando all’attacco – e dal rigore di Pascal D’Antino.

Dopo il provvidenziale break del 22.15’, i lombardi hanno ricucito il break portandosi a -1 (12-13) a quattro minuti dalla fine, grazie ai gol di Branca e Mazza. Il goleador amaranto al 26’ ha segnato il gol del 13-13 con una bellissima azione in elevazione, dopo che il tentativo precedente era stato intercettato da Loizos.

Al 27’ il Trentino D’Antino ha ricevuto due minuti di ammonizione (e il cartellino rosso) per una brutta presa su Saitta mentre stava partendo per un contropiede veloce.

Saitta si è poi vendicato e ha segnato all’ultimo minuto il gol del 14-13.

La prima mezz’ora di gioco si è conclusa 14-13 per Cassano Magnago.

SECONDO TEMPO

(articolo in aggiornamento)