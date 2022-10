La Pinetina di Oggiona con Santo Stefano: luogo perfetto per la festa di Halloween

La Pro loco di Oggiona con Santo Stefano ha scelto di valorizzare il Territorio e dare risalto alla Pinetina scegliendola come fantastica e accogliente location per la 1ª edizione della Festa di Halloween patrocinata dal Comune, che si terrà domenica 30 ottobre.

La caratteristica pineta, spazio naturale per creare l’atmosfera misteriosa, sarà completamente allestita a tema e sarà protagonista di in un grande momento di festa comunitaria in allegria e simpatia per grandi e piccini con apertura ufficiale alle ore 14 e conclusione verso le ore 18.30 circa.

All’interno del “Villaggio del Mistero” i partecipanti troveranno attività come il Truccabimbi per chi non verrà mascherato, le Letture Curiose e Spaventose dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per intrattenere con il divertimento educativo e i punti di ristoro con i prodotti tipici della festa come frittelle, castagne, caramelle, vin brulé (solo per gli adulti) e zucchero filato per deliziare anche il palato.

«È con grande orgoglio che presentiamo questo evento inclusivo, dopo un periodo difficile abbiamo voluto ricominciare a valorizzare il nostro Territorio – spiegano i promotori della Pro Loco – Ringraziamo l’Amministrazione per aver concesso il Patrocinio e per la collaborazione. Il divertimento sarà assicurato, siamo pronti ad accogliere tutti gli oggionesi e sanstefanesi con le loro famiglie. Inoltre invitiamo tutti i Cittadini dei Comuni limitrofi a partecipare, visitando la nostra pineta, e facendosi coinvolgere dall’atmosfera festosa. Sarà bello…da paura !!!»