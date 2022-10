Sotto la pioggia in 350 per una grande edizione dell’Orsa Pravello Trail

Grande successo, nonostante la pioggia battente, per la settima edizione dell’Orsa Pravello Trail, la manifestazione sportiva organizzata dall’associazione Amici del Monte Orsa che si è svolta nel fine settimana tra Saltrio, Viggiù, Besano, Porto Ceresio e Clivio.

L’evento si è aperto sabato tra la gioia dei bambini che in 150 sono stati accolti dagli Amici del Monte Orsa nell’area festa degli Alpini di Saltrio per la primissima edizione del Trail4Kids: in un sabato soleggiatissimo i piccoli atleti si sono rincorsi avventurandosi nel parco Mamo a cospetto del Saltriovenator Zanellai, per finire la loro fatica risalendo le Trincee della Linea Cadorna, accolti dal tripudio delle famiglie cariche di adrenalina. La meritata festa è poi continuata, sorprendendo i piccoli con laboratori, letture di stravaganti runner giramondo e le dolcezze preparate dalle associazioni dei genitori.

Nel frattempo oltre 200 volontari si preparavano ad accogliere i 350 atleti che, incuranti di qualunque previsione meteo, si sarebbero presentati ai nastri della partenza la domenica mattina. E infatti il giorno seguente puntuali al via, nonostante l’acquazzone, son partiti prima gli iscritti al Triassic Trail di 30 km, seguiti a breve dagli atleti del Trincea Trail e del Cava Trail, rispettivamente di 16 e 8 km.

I nomi delle competizioni suggerivano il viaggio nella storia che gli atleti hanno percorso come in una macchina del tempo: hanno attraversato spicchi di preistoria lungo il Sentiero dei fossili di Besano, per poi percorrere i tunnel delle trincee del primo ‘900 della linea Cadorna, fortunatamente mai interessate dal conflitto bellico e perfettamente conservate, ed infine hanno attraversato la Cava Brusata, da cui sono state estratte le pietre con cui gli scalpellini viggiutesi hanno creato opere d’arte oggi diffuse in gran parte d’Europa.

La linea del traguardo ha poi riportato tutti al presente, anche se in una dimensione quasi surreale: «In molti si sono chiesti come è possibile correre per cosi tanti km tra pioggia e fango, su e giù per i boschi, con così tale gioia ed entusiasmo – raccontano gli organizzatori – Come può l’animo non risultare scalfito da tanta fatica? Per chiunque abbia visitato almeno una volta questi posti, la risposta è semplice: provate a fare due passi tra questi boschi e a respirare la magia che è nell’aria».

I complimenti degli organizzatori vanno quindi a tutti gli atleti che sono riusciti nell’impresa di non perdersi nella storia, ed in particolare al portacolori dell’Atletica Gavirate Matteo Breda che si è meritato il trofeo dello scultore locale Franceso Molina, imponendosi per distacco nella gara regina del Triassic Trail in 3h 17’ su Mauro Menozzi e sulla star di giornata Andrea Macchi.

Tra le donne la vittoria è andata alla rappresentante rossocrociata Anne Catherine Rigort, davanti a Silvia Coriele e Simona Lo Cane. Nel Trincea Trail Matteo Spreafico e Greta Banfi si sono aggiudicati il primo posto rispettivamente davanti a Mauro Toniolo e Gloria Mori, mentre nel Cave Trail le vittorie sono andate in Francia per la classifica maschile con Alexis Charrier e nuovamente in svizzera con Sabina Rapelli per la classifica femminile.

«Il grazie degli Amici del Monte Orsa va a tutti i volontari ed a tutti gli sponsor, motore e benzina della manifestazione. La dedica d’onore va alle istituzioni che con il loro patrocinio hanno riconosciuto il valore dell’Orsa Pravello Trail: la Regione Lombardia, la Comunità Montana del Piambello, i comuni di Saltrio, Viggiù, Besano, Porto Ceresio e Clivio. L’invito finale va a tutti i lettori: venite a trovarci, il Monte Orsa vi aspetta».