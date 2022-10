La pioggia non ferma Valbossa in Rosa, 300 in cammino per la prevenzione del tumore al seno

Quando ci sono entusiasmo, obiettivi importanti e voglia di esserci non c’è pioggia che tenga. E così oltre 300 persone hanno partecipato questa mattina all’edizione 2022 della Camminata al lago in rosa, una delle iniziative clou di “Valbossa in rosa“, che questa mattina con tre diversi percorsi ha toccato i comuni di Buguggiate, Azzate, Galliate Lombardi, Bodio Lomnago, Cazzago Brabbia e Biandronno.

Molte meno rispetto all’edizione dell’anno scorso, quando al nastro di partenza si presentarono oltre 1000 persone, ma un bel successo per un giornata dominata dalla pioggia. Chi c’era non si è fatto spaventare e con ombrelli, impermeabili, cappellini e. vari strumenti antipioggia ha affrontato con un sorriso il percorso di 8 chilometri con partenza da Buguggiate, e quelli da 12 chilometri (da Biandronno a Buguggiate) o quello “mini” da 2 chilometri e mezzo fino alla Madonnina di Azzate e ritorno).

«Di sicuro non ci ferma la pioggia – dice Adalisa Corbetta, la presidente dell’associazione “In Valbossa” nata nel marzo 2020 – Siamo sicuramente meno, ma molto determinati. E il programma della giornata è tutto confermato, dalla camminata all’aperitivo in rosa, compreso il pranzo. Anche quest’anno è bellissimo e importante esserci e dare un messaggio forte nel segno della prevenzione».