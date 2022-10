La pizzeria Bella Napoli di Varese verso il fallimento, rifiutato il concordato preventivo

Il Tribunale di Varese non ha ammesso la proposta di concordato preventivo presentata dagli avvocati dei proprietari della pizzeria Bella Napoli, dichiarando di fatto il fallimento dello storico locale. Svanisce così la possibilità per le due titolari della pizzeria e i loro dieci dipendenti di proseguire l’attività e pianificare il rientro dai debiti per salvare il locale.

Un piccolo, piccolissimo spiraglio in realtà potrebbe essere ancora aperto per una conclusione diversa di questa avventura imprenditoriale durata 70 anni. «Stiamo leggendo e analizzando le 13 pagine di motivazione che accompagnano il rigetto della proposta di concordato da parte del Tribunale – dice l’avvocato Vincenzo Toscano che assiste le titolari della Bella Napoli – Se troveremo elementi utili valuteremo se proporre reclamo alla Corte d’Appello. Abbiamo 30 giorni di tempo e anche se si tratta di una piccola possibilità valuteremo con le nostre clienti se tentare anche quest’ultima strada».

Se anche questo spiraglio si chiuderà la storica attività di piazza Giovine Italia sarà messa all’asta per ripianare i debiti accumulati.