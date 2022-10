La Pro Patria all’esame “Pro Sesto” con la difesa dimezzata

Ritrovare la stabilità contro la squadra che – insieme alla Juventus Next Gent – più di tutte nel girone A incarna l’espressione “montagne russe“: la Pro Sesto. Per la Pro Patria quello di domani – domenica 30 ottobre, ore 14:30 – al Breda di Sesto San Giovanni sarà uno degli esami, anzi dei parziali visto l’anno accademico in corso, più complicati della stagione.

Mai come quest’anno, infatti, i biancocelesti meneghini hanno saputo ribaltare pronostici, facendo lo scalpo ad avversarie, almeno sulla carta più quotate, ben più blasonate ai nastri di partenza e negli almanacchi calcistici, come Triestina, Novara e Pro Vercelli. I tre successi ottenuti nelle ultime quattro sfide hanno rilanciato e dato vigore alla Pro Sesto, adesso a solo un punto di distanza in classifica dai vicini di casa bustocchi, due team simili anche nei colori, sebbene la Pro Patria vesta di un azzurro più scuro (blu) e nei dettagli della maglia spicchi l’acceso rosso dell’orgoglio tigrotto.

«Domani sarà “una partita tosta” – commenta l’allenatore della Pro Patria Jorge Vargas, che, dopo la vittoria contro la Virtus Verona, vuole mettere nel mirino il secondo successo consecutivo, panacea ideale al momento di flessione ottobrino -. La Pro Sesto è una squadra molto preparata, come ha dimostrato a Novara e contro la Pro Vercelli, sta bene ed è molto pericolosa. Noi saremmo gli stessi della partita di domenica contro la Virtus Verona: il quadro della rosa è quello di settimana scorsa, a cui vanno aggiunti un’espulsione (Sportelli, squalificato due turni) e un infortunato: Lombardoni starà a riposo per recuperare in vista di settimana prossima».

La difesa dei bustocchi dovrà stringere i denti. Del terzetto difensivo considerabile titolare mancheranno infatti due pedine inamovibili e il primo sostituto di Sportelli: Molinari, ancora assente e ufficialmente a zero presente in campionato dopo una ricaduta nella partita di Coppa Italia contro l’AlbinoLeffe. Poche, dunque, le soluzioni per Vargas in vista di domani, con Vaghi, Boffelli e Saporetti (ed eventualmente anche capitan Fietta) chiamati agli straordinari contro l’attacco della Pro Sesto in gran spolvero. Pare scontato che l’allenatore dei biancocelesti Andreoletti schiererà ancora il suo 343 con un tridente molto dinamico e tecnico composto da Bruschi, D’Amico (o Capelli – che può agire anche da centrocampista esterno) e Gerbi come punta centrale, spesso innescata dal (non ufficialmente) “regista arretrato” Toninelli, il quale, nonostante la posizione da “braccetto” della difesa a tre, non rinuncia a impostare spesso il gioco.

«In questo momento la Pro Sesto si sta dimostrando come una delle squadre più forti, anche su calci da fermo. È una squadra che concede poco ma noi pensiamo che possiamo fare male, decisiva come sempre sarà l’attenzione – conclude Vargas, che ritorna anche sulla vittoria pragmatica contro la Virtus Verona -. La cosa più importante dell’ultima partita è stata portare a casa tre punti e non prendere gol. Sapevamo che era difficile, anche perché eravamo un po’ stanchi per la terza partita in settimana. Non siamo ancora in grado per tenere questo ritmo nel girone più difficile. Basta guardare quanto è molto corta la classifica: le squadre della parte alto perdono contro quelle delle parti basse. Tutte le partite sono diverse e strane a modo loro: a Busto Arsizio ragioniamo di partita in partita, senza guardare la classifica perché tutte le partite sono importanti».

DIRETTA VN – La diretta dell’incontro è già iniziata su VareseNews (LEGGI QUI). Come sempre potrete partecipare al nostro liveblog commentando in tempo reale la sfida o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social

ARBITRI

Sarà Aleksandar Djurdjevic della Sezione di Trieste ad arbitrare Pro Sesto – Pro Patria. A completare la terna, gli assistenti Simone Pistarelli della Sezione di Fermo e Matteo Lauri della Sezione di Gubbio. Quarto Ufficiale Michele Pasculli della Sezione di Como.