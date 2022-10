La proposta di Monti (Lega): “Intitoliamo una via a Bruno Arena”

«L’amministrazione comunale di Varese si attivi per dedicare quanto prima una via all’artista Bruno Arena che nella sua lunga carriera ha dato lustro alla nostra città».

Così Emanuele Monti, consigliere regionale e comunale della Lega, in merito alla mozione di cui è primo firmatario, depositata in consiglio comunale a Varese, per chiedere alla giunta Galimberti l’intitolazione di una via a Bruno Arena, membro del duo comico Fichi d’India.

«Bruno era un amico – dichiara Barbara Bison, capogruppo del Carroccio – che per anni ha fatto grande la nostra Varese. In questo modo, il gruppo consiliare della Lega intende suggerire al sindaco e alla giunta comunale un modo per ricordare in maniera istituzionale non solo l’artista ma la persona che era Bruno Arena».

«Nel corso della sua carriera – dichiara Emanuele Monti -, Bruno ha reso onore alla città di Varese e a tutta la sua provincia, oltre ad essere stata la culla della sua attività artistica. Un territorio, il nostro, che ha iniziato ad amare ancor prima di intraprendere la carriera artistica e che si è poi accentuato quando vi si è trasferito in maniera stabile. Chi lo conosceva personalmente sapeva quanto amava la nostra terra quindi mi sembra il minimo che l’amministrazione comunale possa fare».

«La normativa – spiega – prevede che i comuni possano chiedere una deroga alla Prefettura al vincolo che impone di non poter intitolare vie a persone deceduta da meno di dieci anni. Visto il legame che univa Varese a Bruno, ho chiesto al sindaco Galimberti di esercitare con celerità questo potere che la legge gli affida e di intitolargli una via cittadina».

«Alla cerimonia vorrei che fosse invitata tutta la sua famiglia per far sentire ancora una volta l’attaccamento della città nei confronti di un artista che ci ha fatto divertire per decenni».