La Provincia di Varese decreta la chiusura della scuola di Sant’Alessandro a Castronno

La provincia di Varese dà l’ok definitivo alla chiusura della scuola di Sant’Alessandro.

La decisione definitiva è arrivata con la pubblicazione del “Piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica della provincia di Varese per l’anno scolastico 2023-2024”.

Dall’elenco delle scuole scompaiono la scuola “Marconi” di Sant’Alessandro e l’Asilo Infantile Rigolli di Golasecca che avrà una nuova denominazione e sarà gestito dall’Istituto Comprensivo Ungaretti di Sesto Calende.

La decisione della Provincia arriva a pochi giorni dalla pubblicazione del parere positivo dell’Ufficio scolastico provinciale alla chiusura della scuola di Sant’Alessandro, ufficializzato il 16 settembre.

“L’istituto attualmente consta di tre scuole primarie e due scuole secondarie di secondo grado e si sviluppa su più comuni –si legge nel documento della Provincia di Varese – Nel solo territorio del Comune di Castronno sono presenti due plessi di scuola primaria: il plesso denominato “G. Pascoli” sito nel centro di Castronno e il plesso denominato “G. Marconi” sito nella frazione di Sant’Alessandro. Per tali plessi gli iscritti al primo anno (a.s. 22/23), sono 24 e ciò non consente l’attivazione della classe prima nel plesso Marconi; inoltre l’analisi delle iscrizioni nelle scuole primarie evidenzia la presenza di quattro classi costituite, già ora, da un numero di alunni inferiore al minimo previsto per la loro formazione (15 alunni).

Anche l’esame effettuato sui dati relativi alle nascite, fa ritenere come non sarà possibile costituire più di due classi prime della scuola primaria per i futuri anni scolastici. Il Comune di Castronno, valutata la capienza della scuola collocata in centro paese e ha ritenuto opportuno programmare il prosieguo dell’attività scolastica in un unico plesso. Pertanto, con delibera di Consiglio del 27/7/2022, dispone la chiusura del plesso scolastico della Scuola Primaria “G. Marconi” di Castronno a partire dall’anno scolastico. 23-24. La Provincia di Varese, in base alle proprie competenze, sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Regionali, prende atto della decisione del Comune di Castronno”.

La decisione della Provincia di Varese mette fine a una lunga battaglia che ha visto contrapposti l’amministrazione comunale e i genitori dei bimbi che frequentano la scuola di sant’Alessandro. Sono stati mesi di mobilitazione, di chiamata a raccolta anche delle famiglie di Brunello che usufruiscono dei servizi dell’istituto, ma il sindaco Giuseppe Gabri non è mai tornato sui suoi passi.

«Era un destino scritto, un brutto destino ma inevitabile – commenta oggi il primo cittadino di Castronno -. Chiaro che prima di muovermi avevo sentito il Provveditore il quale conveniva con me che, dato le nascite, la scuola sarebbe andata incontro a fine certa nel giro di tre o quattro anni.

E così si è pensato di programmare la chiusura per dare la possibilità ai genitori di organizzarsi.

Purtroppo dopo il mio post in cui annunciavo la volontà di chiudere è iniziata a girare la voce che il Provveditore sarebbe stato contrario e questa falsa notizia ha generato parecchi malumori tra i genitori contro il sottoscritto.

Per me è stato davvero un periodo difficile ma non mi sono fermato perché ho sempre avuto come fine il bene dei bambini, delle famiglie e la razionalizzazione delle risorse pubbliche».

