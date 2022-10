La psoriasi cos’è e come si cura: il dr Danilo Centrella parla di cause e terapie

La pillola di salute del dottor Danilo Centrella, medico chirurgo specializzato in urologia e andrologia e direttore della struttura complessa del Verbano Cusio Ossola, parla di una tra le dermatiti più fastidiose: la psoriasi.

Perché un urologo parla di psoriasi? In realtà la psoriasi è una malattia infiammatoria e fa parte delle dermatiti. È una malattia infiammatoria cronica della pelle, con un quadro estremamente eterogeneo, che è determinata da un’iperproliferazione di una parte della nostra pelle.

Sappiamo che la nostra pelle è il primo meccanismo di difesa del nostro organismo nel contatto col mondo esterno ed è formato da derma, epidermide le con le cellule che si esfogliano, perdendo le le cellule più esterne a mano a mano che noi viviamo. Tra queste cellule ci sono le cheratinociti. Bene, la malattia ha un‘origine genetica immunitaria, per cui c’è un aumento di produzione degli anticorpi contro le cellule della nostra pelle. E perché questo succede? l’origine è genetica, quindi vi è una familiarità, tanto è vero che i soggetti che hanno una psoriasi, hanno il 30% di possibilità di passarla al loro figlio, comunque c’è un contatto diretto.

Ma all’origine, non è solo questo, ci sono molti fattori del mondo esterno che possono influenzare. Quali sono questi fattori il mondo esterno? Il primo lo stress, tano è vero che i soggetti più stressati e predisposti possono avere queste lesioni, che possono colpire tutta la parte del corpo del soggetto. Rendetevi conto che questa è una malattia estremamente diffusa tra le dermatiti: dal 2 al 4% della popolazione in Italia soffre di dermatite, quindi stiamo parlando di due milioni di persone in Italia, nei paesi più industrializzati come gli Stati Uniti dove c’è maggiore lo stress, c’è anche una più alta incidenza. Lo stress può essere lavorativo, fisico, psicologico, tanto è vero che il nostro sistema sanitario nazionale ha definito la psoriasi una malattia con un grosso impatto sociale perchè, anche se nella maggior parte delle persone è una forma limitata, ad esempio nei gomiti, nelle ginocchia, in poche altre, purtroppo, la malattia estremamente diffusa e può dare un grosso impatto sociale.

Lo stress non è soltanto psicologico, ma può essere un microtraumatismo per questo che colpisce, soprattutto i gomiti e le ginocchia perché c’è un microtraumatismo ripetuto a questo livello, ma anche l’infezione nel bambino, ed è per questo che anche l’urologo vede le lesioni da psoriasi presenti nelle pieghe inguinali, a livello dei genitali. Oppure lo stile di vita che è un tipo di stress, ad esempio l’obesità, con uno stile di vita sregolato, produce gli adipociti, le cellule del grasso, che a loro volta producono delle citochine che sono degli infiammatori che possono peggiorare la situazione di questa malattia. Il fumo o l’abuso alcolico, per esempio, possono dare questi problemi.

Bene, ci sono varie fasi, varie forme di psoriasi. Ci sono quelle più e quelle meno diffuse: per esempio la psoriasi volgare è quella che colpisce il 80% dei soggetti che hanno degli episodi acuti durante il periodo invernale e poi magari in remissione d’estate. Perché questo? perché la nostra pelle risponde, tramite la vitamina D e raggi ultravioletti. Tanto è vero che una delle terapie più importanti è quella che si chiama elioterapia, la terapia del sole, però bisogna stare attenti perché chi è soggetto a psoriasi non deve andare al mare o in montagna e pensare che l’ustione da raggi solari faccia passare la psoriasi, perché l’ustione della pelle è un fattore peggiorativo.

Ci sono dei trattamenti con l’elioterapia, i raggi ultravioletti che aiutano molto. Anche il progresso della della medicina è stato incredibile in questa terapia con i cortisonici locali, la vitamina D, tutti trattamenti biologici per cui utilizzano il DNA ricombinato come immunosoppressore proprio per evitare questo effetto stimolante anticorpale contro le cellule della pelle. Insomma ci sono molte terapie che possono essere fatte. Andate dal medico di base, andate dallo specialista e soprattutto state vicino a chi soffre di psoriasi per ridurre lo stress psicologico della malattia.