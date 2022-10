La “Randonnée delle foglie morte” chiude a Cassano la stagione ciclistica

L’Asd Cicli Turri di Gallarate organizza domenica 23 ottobre l’edizione 2023 della “Randonnée Delle Foglie Morte“. Appuntamento classico della zona, che suggella la fine della stagione ciclistica dei randonneur (la foto è d’archivio), così come il Giro di Lombardia – la “classica delle foglie morte” – chiude la stagione professionistica.

La giornata è valida per l’assegnazione ai gruppi più numerosi del ” XII TROFEO ALESSANDRO MERINDIANI ” e del ” 2° TROFEO ALESSANDRO FAVIA ”

Il ritrovo è alle ore 7.00 presso l’area feste del comune di Cassano Magnago, in via I Maggio. La partenza è alla francese dalle ore 8.00 alle 9.30 Chiusura arrivi 17.00

Sono tre i percorsi a disposizione: corto da 52 km , medio da 105 km e lungo da 156 km.

Costo dell’iscrizione al mattino € 25.00 comprensivo di ristoro , Pasta party e omaggio Birroso a tutti i partecipanti.

Pasta party presso Loft Caffe in via Gasparoli 189 Cassano Magnago aperto anche per familiari e amici.

La manifestazione sarà seguita in diretta da Radio A8 con musica ed interviste dal vivo.