La rapina al ristorante, il futuro di Whrilpool e gli eventi del fine settimana nel podcast del 21 ottobre

Le notizie di venerdì 21 ottobre:



Colpo notturno al ristorante da Annetta di Varese dove un gruppo di ladri fra giovedì e venerdì si è introdotto nel locale per rubare, ma il proprietario ha sentito dei rumori ed è sceso dall’appartamento dove abita e si è trovato di fronte almeno una persona. Ne è nata una colluttazione dove ad avere la peggio è stato il ristoratore, mentre i malviventi sono riusciti a fuggire dopo essersi appropriati della cassaforte poi trovata nella squadra Mobile e dalle Volanti che hanno subito attivato le indagini. L’uomo aggredito non è grave ma proprio a causa dell’uso della violenza il fatto si è trasformato da furto a rapina. I residenti di Capolago, quartiere di Varese dove è avvenuta la rapina, chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine per evitare il ripetersi di furti e colpi in abitazione: nella zona sono presenti diverse ville e dimore isolate in mezzo alla campagna.

Si muove qualcosa per il futuro di Whirlpool Emea, la divisione Europa, mediooriente e africa della multinazionale americana. Ci sarebbero due potenziali acquirenti che si farebbero carico di tutta la regione Emea. Dunque, secondo le prime informazioni, non ci sarà alcun “spezzatino” delle risorse del gruppo, ma, nel caso andrà in porto, una cessione in blocco. Nel frattempo la Corporation, che ha completato la dismissione delle attività in Russia, ha annunciato i risultati del terzo trimestre che risentono degli effetti contrari di breve periodo, a cominciare dall’inflazione che fa contrarre la domanda di elettrodomestici e i consumi più in generale. Calano le vendite nette e i volumi di produzione. Un trend negativo che è destinato a continuare se le condizioni di contesto non migliorano.

Sono circa 300 i voli cancellati negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, a causa di una serie di scioperi concomitanti, nazionali e locali. Un primo bilancio è di circa cento voli “saltati” a Linate e circa duecento a Malpensa. Molti i voli Easyjet e Ryanair che non sono partiti o arrivati, ma non sono mancate anche cancellazioni sui voli a medio raggio e di altre compagnie: come Finnair e Austrian. Cancellato anche il volo intercontinentale Air Canada su Montreal. Ha retto invece il traffico verso gli Usa e il Middle-East

Il meteo non sarà proprio dalla nostra parte per questo fine settimana, ma le previsioni non scoraggiano i tanti eventi che animano la provincia di Varese. Ottobre porta con sé feste di paese dedicate ai prodotti di stagione con castagnate e festa della zucca. Diversi gli appuntamenti per gli appassionati di teatro, arte e letteratura. “A spasso con Daisy” va scena al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, mentre al Museo Maga ingresso gratuito e tanti eventi per MuseoCity. La grande musica classica in scena a Samarate con il doppio concerto del ciclo “I Linguaggi della Mistica nel Tempo”.

La trasferta esterna della Openjobmetis sul campo di Reggio Emilia è uno dei clou del weekend sportivo alle porte. La squadra di Matt Brase sarà impegnata sabato dalle ore 19 nel rinnovatissimo PalaBigi contro un’avversaria che è a sua volta alla ricerca di equilibrio. Varese sarà in campo al completo mentre la Unahotels deve ancora fare a meno dell’ex di turno Arturs Strautins; in forse tra i reggiani Michele Vitali. Veniamo alla domenica: alle 14,30 la Pro Patria è di nuovo impegnata in casa contro la Virtus Verona, squadra ancora a secco di vittorie e penultima in classifica. I Tigrotti però vengono da un pareggio e due sconfitte e stanno attraversando il primo momento di flessione del proprio campionato. Una flessione che è prolungata in casa Varese: i biancorossi non vincono dal primo turno e saranno in campo a Desenzano nel pomeriggio di domenica a partire dalle ore 15. Vedremo se mister De Paola disegnerà un undici differente rispetto a quello che ha pareggiato, deludendo, contro il Breno. Sempre domenica ma nel tardo pomeriggio sarà il momento di hockey e pallavolo. I Mastini, che hanno vinto giovedì sera a Torre Pellice, saranno impegnati nel derby in trasferta con il Como ma senza lo squalificato Piroso. Si apre infine la Serie A1 di pallavolo con l’impegno esterno della E-Work Busto Arsizio sul campo del Bisonte Firenze. L’occasione per vedere all’opera le nuove biancorosse a partire dalla brasiliana Rosemarie Montibeller, argento ai mondiali, e dalla palleggiatrice Carli Lloyd di ritorno a Busto Arsizio. Unico dubbio per coach Musso la presenza di capitan Olivotto alle prese con un problema fisico.