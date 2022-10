La rapina in casa del giocatore del Milan, l’Antitrust contro il caro bollette e il museo delle scienze forensi nel podcast del 19 ottobre

Le notizie di mercoledì 19 ottobre

Momenti di paura ieri sera (martedì) a casa di Theo Hernandez, giocatore del Milan che vive a Cassano Magnago con la compagna Zoe Cristofoli e il loro bambino di sei mesi, Theo Junior. Una banda di malviventi è entrata in casa mentre erano presenti la donna e il piccolo e hanno arraffato tutto ciò che potevano prima di dileguarsi. Sia la mamma che il bambino stanno bene fisicamente mentre il campione rossonero non era in casa al momento del fatto. Secondo una prima ricostruzione il bottino è ingente e sulla vicenda indagano i Carabinieri di Cassano Magnago, intervenuti subito dopo il fatto.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato quattro procedimenti istruttori nei confronti delle società Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero. Inoltre ha inviato una richiesta di informazioni ad altre 25 società. Alla base del provvedimento ci sarebbe la modifica del prezzo di fornitura giustificata dall’aumento dei costi o la comunicazione della scadenza di tutte le offerte a prezzo fisso e la proposta di nuovo contratto a condizioni economiche significativamente peggiori. Dopo aver sentito le imprese e consentito loro, entro breve termine, l’esercizio del diritto di difesa, l’Autorità concluderà i procedimenti e deciderà se ricorreranno i presupposti per adottare eventuali provvedimenti.

Da ieri, 18 ottobre, è possibile prenotare la propria vaccinazione antinfluenzale attraverso il portale di Regione Lombardia. Oltre alle farmacie, i cittadini troveranno anche i centri vaccinali messi a disposizione per la campagna dalle due Asst Valle Olona ( qui le sedi) e Sette Laghi. Le prime somministrazioni saranno effettuate a partire dal 24 ottobre.

Il 2 novembre apre all’interno dell’università statale il Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, mediche e forensi per i diritti umani. L’obiettivo del Museo Universitario è di diffondere il ruolo delle scienze mediche, antropologiche e forensi nella lotta alla violenza e nella tutela dei diritti umani. Ecco il progetto come lo ha presentato Cristina Cattaneo, Professoressa Ordinaria di Medicina Legale e di Antropologia dell’Università degli Studi di Milano e Direttrice del LABANOF.