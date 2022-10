La Serie A in carrozzina scatta il 15 ottobre. Varese ingaggia una donna

Lo spostamento dall’autunno al prossimo giugno dei Campionati del Mondo assegnati a Dubai, ha causato lo slittamento di una settimana dell’avvio della Serie A, il massimo torneo nazionale nel quale da quest’anno è di nuovo impegnata la Handicap Sport Varese. Il via sarà dato il 15 ottobre e non nel prossimo weekend come inizialmente era stato deciso.

I biancorossi sono stati promossi al termine dello scorso campionato e dopo tre stagioni sono pronti per tornare sui campi della prima serie, con una novità appena annunciata e a suo modo storica. La Amca Elevatori ha infatti ingaggiato Elisabetta Bisagna, 19 anni, che sarà la prima donna a vestire la maglia varesina e che farà parte della rosa di Serie A. (foto in alto)

Bisagna ha giocato a Roma ma si è trasferita per motivi di studio a Milano, trovando così una “casa sportiva” nella HSV che per il resto si affaccia al campionato con un gruppo per buona parte confermato. L’Amca potrà infatti contare ancora su Mauro Fiorentini, Lorenzo Molteni, Francesco Roncari, Mattia Sala e Gabriele Silva oltre ai “rientranti” Alan Mazzolini, Alessandro Nava e Alessandro Pedron. A loro si aggiungono l’argentino Luis Silva e l’esperto Michele Fabris, ex Gorizia e Treviso.

IL CAMPIONATO

La nuova Serie A vede in lizza 12 squadre suddivise inizialmente in due gruppi: Varese è inserito nel girone A con Santo Stefano Porto Potenza Picena, Montello Bergamo, GSD Porto Torres, Amicacci Giulianova e Banco di Sardegna Sassari. Nel girone B ci sono invece i campioni d’Italia della Briantea 84 UnipolSai Cantù, Farmacia Pellicanò Reggio Calabria, Pdm Treviso, Giovani & Tenaci Roma, Millennium Padova e Menarini Firenze.

Le prime quattro di ciascun girone disputeranno i playoff scudetto (finale dal 22 aprile) suddivisi su tre turni (quarti, semifinale e finale) mentre le quattro formazioni rimanenti daranno vita a una serie di partite (dall’11 febbraio in avanti) che decreteranno le due retrocessioni. Obiettivo dell’Amca Elevatori è ovviamente quello di restare fuori dalla zona “bollente” e quindi puntare a uno dei primi quattro posti del raggruppamento per evitare guai e vivere l’ebbrezza di un playoff.

L’esordio dei biancorossi avverrà sabato 15 ottobre sul campo di Porto Potenza Picena; la settimana successiva non sono previste partite e quindi la prima gara casalinga è in calendario sabato 29 sul campo del PalaCusInsubria di Bizzozero contro Bergamo. A seguire le trasferte di Giulianova e Porto Torres.