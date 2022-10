La Spasciani di Origgio celebra i 130 anni piantando centinaia di alberi nel Parco Campo dei Fiori

Festeggia quest’anno il traguardo dei 130 anni di attività la Spasciani S.p.a. di Origgio, azienda specializzata nella produzione di un’ampia gamma di prodotti studiati e realizzati per la protezione delle vie respiratorie (nella foto di copertina Alberto Spasciani e il presidente del Parco Campo dei Fiori Giuseppe Barra).

L’impresa nacque nel 1892 da un’intuizione del fondatore Riccardo Spasciani, che capendo l’importanza di progettare e produrre apparecchiature per prevenire gli infortuni sul lavoro, fondò in un laboratorio nel cuore di Milano l’azienda, che da allora porta il nome di famiglia. “Oggi come allora il nostro impegno è costantemente rivolto a continuare ad essere protagonisti, per progettazione e innovazione di prodotti sempre all’avanguardia, sul mercato – spiegano dall’azienda -, ma anche in prima linea per iniziative che salvaguardino e tutelino il benessere delle persone, in primis della propria comunità di appartenenza”.

Per celebrare l’importante anniversario la Spasciani ha coinvolto tutti collaboratori interni e la sua filiera produttiva in un picnic con le famiglie presso il Villaggio Cagnola, a Gazzada Schianno, nel cuore del Parco del Campo dei Fiori a Varese, con la volontà “di ricordare a tutti che i nostri traguardi sono quelli della comunità nella quale siamo inseriti” si legge nella nota dell’azienda.

Non solo però, perché per dimostrare la propria sensibilità alle necessità del territorio, la Spasciani ha inoltre deciso di finanziare un intervento di ripristino di 5.000 metri quadrati di bosco nell’area della Vetta del Campo dei Fiori di Varese. Questa zona nell’ottobre 2020 fu devastata da una tempesta con fortissime raffiche di vento oltre i 110 km/h, abbattendo piante ed interi lotti boschivi in tutto il territorio del Parco.

Nella foto la zona di ripristino

“A seguito di confronto tra Ente Parco Regionale Campo dei Fiori e Spasciani S.p.a. è stata valutata positivamente la possibilità di effettuare un intervento di ripristino, di cui l’azienda si farà carico – spiegano dalla Spasciani -. Il Parco, tramite affidamento ad idonee imprese boschive qualificate che operano in loco, si prenderà quindi carico di ripristinare il bosco collassato e mettere a dimora tra le 500 e i 1000 esemplari di latifoglie (specie arboree e arbustive) che saranno munite di tutore, schelter di protezione, biodisco pacciamante e saranno messe a dimora nei prossimi mesi autunnali a partire dall’ultima settimana di ottobre, quando vi saranno le migliori condizioni meteo-atmosferiche per la piantumazione”.

“La zona che verrà sottoposta all’intervento è attigua a uno dei balconi panoramici più belli di Lombardia – concludono -. Da questo belvedere si gode di una vista impareggiabile sulla pianura padana, Milano e i laghi. Speriamo che la nostra attività di ripristino possa, negli anni a venire, riportare allo splendore di un tempo questo luogo”.