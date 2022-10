La storia costruita sulle bugie, alla libreria Mondadori di Varese si parla di grandi cospirazioni

Esistono davvero i complotti?

“Certo che sì, e non parliamo di teorie fantasiose che mescolano pezzi di verità e ipotesi affascinanti, enfatizzando elementi bizzarri e coincidenze fortuite.

Parliamo di cospirazioni che hanno indirizzato il corso della storia contemporanea, realmente ordite e altrettanto realmente smascherate.

Per organizzare un complotto è necessario coinvolgere molte persone e i tradimenti, volontari o meno, alla lunga sono inevitabili; in alcuni casi intrighi e congiure sono stati scoperti grazie a documenti desecretati, in altri a seguito di inchieste giornalistiche. Insomma, le cospirazioni, quelle vere, presto o tardi vengono smascherate ed è possibile documentarle in modo inoppugnabile, insieme ai complessi schemi di menzogne intessuti sottotraccia”.

È questo il filo conduttore del nuovo libro di Danilo Sacco che verrà presentato a Varese sabato 29 ottobre: LE GRANDI COSPIRAZIONI che hanno indirizzato il corso della storia (Ed Odoya).

L’evento è alle 18 presso la Libreria Mondadori.

A condurre il dialogo saranno i giornalisti Mario Visco e Andrea Giacometti.

Le letture saranno a cura di Laura Basili.

“LE GRANDI COSPIRAZIONI che hanno indirizzato il corso della storia nasce da un percorso di ricerca iniziato alcuni anni fa che, in parte, aveva condotto alla stesura dei miei precedenti due libri – spiega Danilo Sacco -.

In questo testo ho approfondito alcune tra le grandi cospirazioni che hanno realmente inciso sul corso della storia: cospirazioni ordite da governi, da grandi banche internazionali, dalla ricerca medica e scientifica, da multinazionali del tabacco, dalla Chiesa, e da agenzie di spionaggio.

Argomenti complessi, che ho voluto trattare con taglio letterario inusuale per un saggio. Ogni capitolo si sviluppa difatti alla stregua del copione di un film, con cambi di registro nei quali le storie si intersecano. Inoltre, ogni capitolo termina con titoli di coda, volti a sintetizzare il ruolo dei personaggi successivamente allo smascheramento del complotto e le ragioni per le quali la cospirazione ha indirizzato il corso della storia”.

Pubblicato il 30 settembre, il libro è già alla 3^ ristampa.