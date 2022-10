La storia geologica del territorio nella terza uscita per i 20 anni del Parco Valle del Lanza

Dopo il primi due eventi oltre confine, “Storie di Pietre e di Uomini”, il programma culturale che festeggia il ventennale del Parco Valle del Lanza, rientra in Italia per occuparsi della valle e del territorio del Plis. Accompagnati dal dottor Andrea Di Capua del CNR, si farà conoscenza con la storia geologica del territorio, una delle quattro tematiche del percorso.

La visita prenderà in esame la parte settentrionale del fondovalle, lungo cui scorre il torrente Lanza, nella gola tra i pianalti di Rodero e Bizzarone e nella conca di Valmorea alla scoperta della Gonfolite Lombarda, la famiglia di rocce di cui fa parte anche l’Arenaria di Malnate che affiora maestosa alle cave di Cagno e Malnate.

Per maggiori info sul ventennale del Parco e la meta della visita guidata: Storie di Pietre e di Uomini – Parco Valle del Lanza (mailchimpsites.com)

Informazioni tecniche

Ritrovo a Valmorea, ore 14:30, ex Stazione Valmorea – Rientro ore 17:30

Necessarie scarpe comode da trekking e abbigliamento adatto per la visita al sito, acqua e snack.

Per maggior informazioni GEV Valle del Lanza 3408294405 / gev@parcovallelanza.com

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.