La storia protagonista dell’ultimo appuntamento in biblioteca a Bodio Lomnago

Ultimo appuntamento della Stagione Culturale 2022 organizzata dall’Associazione Amici di Filippo.

L’autore che viene presentato è Massimiliano Colombo, un emergente cha ha già avuto modo di farsi apprezzare, in considerazione del fatto che la casa editrice spagnola Ediciones B ha acquistato i diritti di tutti i suoi romanzi per il mercato mondiale spagnolo.

“Il prigioniero di Cesare” protagonista della serata di venerdì 21 alle ore 21.00 a Bodio Lomnago, è un romanzo storico potente con una fedele ricostruzione della vita, degli armamenti di epoca romana.

Il Generale Cesare, durante la conquista della Gallia, cattura Vercingetorige e lo affida al centurione Baculo affinché giunga vivo al trionfo in Roma. Questa vicinanza forzata, che dura sei anni, li conduce ad una più profonda conoscenza l’uno dell’altro. Si trovano su due fronti opposti ma ciò non impedisce ad entrambi di portare onore e rispetto reciproco.

Come sempre Roberta Lucato coordinerà la serata.