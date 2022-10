La prima tappa del ProCreainTour sarà a Stresa il 15 ottobre

Un evento aperto al pubblico per incontrare gli specialisti della riproduzione assistita

Da anni ormai il nostro team di Next Fertility ProCrea, centro internazionale per la riproduzione assistita con sede a Lugano, offre a tutte le coppie che sono alla ricerca di un figlio la possibilità di visitare il centro in open day dedicati e approfondire insieme agli Specialisti tematiche legate all’infertilità.

Da quest’anno il calendario si estende al territorio nazionale.

“Siamo lieti di annunciare una grande novità per la stagione 2022-2023, ovvero le prime date del #ProCreainTour, un viaggio a tappe che porterà il nostro team in diverse regioni d’Italia e non solo” – comunica la Direzione della clinica. “Grazie a tante vostre segnalazioni, in questa nuova stagione abbiamo deciso di ampliare il progetto e avvicinarci ancora di più a voi. Crediamo molto nel rapporto con il paziente e abbiamo deciso di tramandarlo iniziando proprio da questi incontri sul territorio italiano.”

La prima tappa si terrà a Stresa presso l’Hotel la Palma (Lungolago Umberto I, 33), sabato 15 ottobre 2022 dalle ore 14:00 alle ore 19:00. L’incontro vedrà protagonisti il Dr. Cesare Taccani, Ginecologo Specialista in Medicina della Riproduzione, la Dr.ssa Serena Bellaminutti, Ginecologa Specialista in Medicina della Riproduzione, la Dr.ssa Federica Puddu, Psicologa e Psicoterapeuta Specializzata in PMA e il Dr. Gian Marco Momi, Direttore Laboratorio IVF della clinica Next Fertility ProCrea di Lugano.