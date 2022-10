La Terra dei due Laghi è bellezza e sport, premiato il video che la promuove

La Terra dei Due Laghi ha presentato un video al concorso “Aces International Video Awards 2022” e il 7 ottobre 2022 la Comunità è stata insignita, in occasione dell’evento “Overtime Festival’’ di Macerata, del prestigioso premio nella categoria “Promotion of values and Sporting Activity”.

“I Comuni di Vergiate, Cadrezzate con Osmate, Comabbio, Mercallo, Ternate, Travedona Monate e Varano Borghi sono i 7 comuni della Terra dei due Laghi hanno fortemente voluto presentare la propria candidatura a Comunità Europea dello Sport per il 2024, con la presentazione del dossier che raccontasse il territorio, lo sport, le associazioni sportive ma soprattutto la natura dei nostri laghi che ci abbraccia e ci offre molte possibilità di fare sport, accogliendo la Commissione valutatrice mostrando il nostro fare quotidiano” spiega in un comunicato l’amministrazione comunale di Vergiate .

“Nel video il territorio viene raccontato attraverso le immagini, che da differenti punti di vista, rivela le profonde passioni che può far nascere nelle persone che hanno l’opportunità di visitarlo, passioni che scopriamo attraverso i suoi abitanti, nella loro vita all’aria aperta, fatta di attività sportive e semplici passeggiate, dove il sogno di vivere nella natura si concretizza in modo semplice.

Al suono della natura, una danza rapida, incalzante, fatta di un susseguirsi di immagini incantevoli, sospinta da un leitmotiv visivo, accompagna lo spettatore in un percorso che alterna fasi adrenaliche a momenti di pace interiore, perché proprio la possibilità di scegliere ciò che serve a noi in un preciso momento genera l’equilibrio di cui abbiamo bisogno; quella Natura che ci culla coi suoi colori, con i suoi profumi, dove l’acqua è l’elemento d’equilibrio per eccellenza, rappresentando la vita e il futuro.

Una panoramica alla scoperta della Terra dei due Laghi, un respiro da vivere”.

“Un sentito ringraziamento va ad Holcim Italia per la sponsorizzazione e a tutti coloro che con la loro disponibilità e professionalità hanno reso possibile la realizzazione del video e ci hanno sostenuto nel percorso di candidatura

Tutti i Comuni insieme, da anni, attivano politiche diffuse per implementare l’attività sportiva a tutti i livelli, promuovendola come “stile di vita” per i propri i cittadini e per tutti coloro che frequentano, come visitatori e turisti, i nostri territori e insieme continueremo a farlo”.