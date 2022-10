La Terra dei due laghi è Comunità europea dello sport

Aces Europe ha premiato la Terra dei due laghi col titolo di Comunità europea dello sport. Un risultato diventato ufficiale mercoledì 19 ottobre e che la federazione ha deciso di assegnare ai Comuni di Cadrezzate con Osmate, Comabbio, Mercallo, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi e Vergiate (come ente capofila) per l’impegno nella promozione dello sport all’interno del proprio territorio.

La Terra dei due laghi è una delle cinque comunità italiane che hanno superato tutti i passaggi delle selezioni. Le altre realtà premiate sono: Flegra 2024 – Comunità europea dello sport (formata da Comune di Forio, Comune Di Ischia, Comune di Serrara Fontana d’Ischia, Comune di Lacco Ameno, Comune di Casamicciola Terme, Comune di Barano d’Ischia); Comunità Pontina dello sport (formata da Comune di Sabaudia, Comune di Fondi, Comune di Maenza, Comune di Terracina); Cuore di Valtellina (formata da Sondrio, #Lanzada, Chiesa in Valmalenco, Comune Di Albosaggia, Comune di Caspoggio); e Maremma Toscana Sud – Ecos 2024 (formata da Comune di Grosseto, Comune di Campagnatico, Comune di Capalbio, Comune di Cinigiano, Comune di Civitella Paganico, Comune di Monte Argentario, Comune di Orbetello, Comune di Scansano, Comune di Semproniano).

«I miei più sinceri complimenti alle Comunità italiane che hanno ottenuto il titolo per il 2024 – commenta il presidente della delegazione Italia Aces Europe Vincenzo Lupattelli – i progetti presentati hanno rispecchiato totalmente le nostre richieste, mettendo in luce l’importanza di unire le forze, tra i singoli Municipi, a favore dello sport che da sempre non ha nessun colore politico. Sinergia, unione di intenti e valorizzazione del territorio sono state le parole chiavi del successo delle Comunità candidate».